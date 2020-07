Proč wimbledonská šampionka trpí? Bolest předloktí způsobuje antuka

Během čtvrtka jste absolvovala návštěvu u profesora Koláře kvůli zranění levého předloktí, kvůli němuž jste o víkendu vynechala zápas fedcupových týmů Česka a Slovenska v rámci Poháru přátelství v Bratislavě. Prozradíte diagnózu?

Dopadlo to dobře. Nejde o nic vážného, co by ohrožovalo moje nejbližší i dlouhodobější plány. Pan profesor mi ruku uvolnil a vyslechla jsem si, že bude nutné o ruku mnohem více pečovat v rámci fyzioterapie. Exhibiční tenisové turnaje v Berlíně, které jsou na programu 13. a 17. července, nicméně mohu absolvovat.

Problém jste měla už v úvodu jara při tréninku během koronavirové pauzy. V květnu jste ovládla turnaj O pohár prezidenta Českého tenisového svazu na tvrdém povrchu, ale po návratu na antuku se bolest vrátila. Co ji způsobuje?

Vlastně je to způsobené antukovým povrchem. Měla jsem podobný problém už minulý rok při French Open. Tehdy jsem si po zápasech dávala volno, hodně jsem pracovala s fyzioterapeutem, ale pak mi v ruce stejně ruplo. Jak se snažím na antuce údery více liftovat, což pro moji hru není obvyklé, tak mi tuhnou svaly v předloktí. Z toho pramení všechny trable.

Pokud pomineme menší turnaje, znamená to, že je v ohrožení v budoucnosti kvůli daným problémům i vaše účast na French Open?

Je fakt, že antuku se budu snažit v budoucnosti z programu vynechávat. Míčky mají divoký odraz, skáčou všude možně, což je rovněž důležitý faktor. Navíc ruka už za tu spoustu let na turnajích odehrála mnoho míčků, což se rovněž projevuje. Ale pokud se bude Roland Garros hrát, ať už letos či v budoucnosti, určitě pojedu. Je třeba si také kromě nutnosti větší péče o ruku uvědomit, že ve stoprocentní sezoně vypadá příprava trošku jinak. Však také profesor Kolář říkal, že na trávě a tvrdém povrchu mohu hrát bez obav.

Právě první z exhibičních turnajů v Německu se hraje na vaší oblíbené trávě.

Alespoň něco odehraji letos na trávě...

Aktuálně by váš oblíbený Wimbledon vrcholil. Nepřepadla vás nostalgie, když jste si to uvědomila?

Ani ne. Spíše jsem byla nostalgická, když bylo oznámeno zrušení letošního ročníku. Ale beru vše jako fakt, jsou důležitější věci než sport. Já si All England Club připomenula v rámci kampaně, kterou jsem pro ně točila, a dělala si doma jahody se smetanou, což je jeden ze symbolů turnaje. A také mi dorazilo oblečení pro Wimbledon. Ale to využiju alespoň v rámci berlínské exhibice.

Zatímco nad zářijovým Roland Garros se vznášejí otazníky, organizátoři US Open oznámili, že prvních čtrnáct dnů se na jejich kurtech turnaj odehraje, byť bez diváků. Jak za současné situace, kdy denně přicházejí z USA zprávy o tisících nakažených, pořádání turnaje vnímáte?

Upřímně, moc zprávy nesleduji. Zatím vše nasvědčuje tomu, že US Open skutečně bude. Pokud tam elitní hráčky poletí a budou k akci přistupovat se vší vážnosti, tak poletím také. Podmínky nicméně budou složité. A jen doufám, že by na turnaji nikdo nebyl pozitivní, protože to by byla zkáza pro všechny.

Jistotu naopak máte ohledně akcí v Číně, která oznámila, že do konce roku nebude pořádat žádné sportovní akce, tudíž velké tenisové turnaje ani Turnaj mistryň se letos neuskuteční.

Pro WTA to není dobrá zpráva. Půjde o velkou ránu. Ale je třeba si přiznat, že Čína je obecně náročná, složitější. Je to jiný svět. Holky z toho asi spíše budou mít radost.

Dostáváte od WTA informace kvůli turnajům, jejich odkládání a vývoji situace?

Dostáváme. Mně všechno posílá manažer z Ameriky. A je to tak dlouhé, že se to nedá ani dočíst. Informací mám hodně.

Během hodně netradiční sezony jste učinila zásadní krok a změnila agenturu, která vás v Česku zastupuje. Po patnácti letech spolupráce s Českou sportovní Miroslava Černoška jste podepsala smlouvu s agenturou Sport Institute, která vznikla na tenisové Spartě. Co vás k pomyslnému přestupu vedlo?

V Praze už jsem nějakou chvíli. A vlastně z toho pramenily určité kroky. Na Spartě trénuji, i proto jsem se rozhodla ke změně. Panu Černoškovi děkuji za roky spolupráce a věřím, že nová etapa v daném ohledu bude super.