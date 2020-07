Můj konec se rychle blíží, už nemám čas, přiznává Federer

Svůj zatím poslední duel odehrál Roger Federer v na konci ledna v semifinále Australian Open, kde podlehl pozdějšímu vítězi Novaku Djokovičovi. Na další boje mohl Švýcar zapomenout nejen díky pandemii koronaviru, ale i kvůli problémům s kolenem, které vyústily v operativní zákrok.

Právě proto také zbytek sezony odpískal a hned si stanovil nový cíl. Připravit se na další, dost možná poslední rok své profesionální kariéry.

Pokud vše půjde podle Federerových plánů, vrátí se v lednu na kurty jako 39letý borec. A čelit nastupující generaci Tsitsipase, Zvereva či Berrettiniho pro něj bude stále obtížnější.

"Teď mi jde jen o mé zdraví, to je to hlavní, na co se chci soustředit. Ale tenis mi hrozně chybí. Dobře vím, že konec mé kariéry se rychle blíží a já už nemám čas. Nesmím to ale uspěchat, musím být trpělivý," ví dvacetinásobný grandslamový šampion.

Cíl? Wimbledon a olympiáda

I přes pokročilý tenisový věk by totiž rád aspoň ještě jednou zvedl nad hlavu trofej z turnajů velké čtyřky. "Ano, bylo by teď velmi jednoduché říct, že končím kariéru. Ale já mám před sebou ještě řadu cílů. Pořád mě tenis baví, pořád si ho užívám. A chci se vrátit v té nejlepší možné formě," posílá svým fanouškům vzkaz FedEx.

Novak Djokovič po zápase s Rogerem Federerem

Největší motivací pro tenisového velikána, jak v minulosti několikrát řekl, už dávno není pořadí na žebříčku, kde momentálně drží čtvrté místo, ale především "jeho" Wimbledon a odložená olympiáda v Tokiu, která by se měla konat v roce 2021.

Nejslavnější turnaj světa ovládl osmkrát, na zlatou olympijskou medaili ve dvouhře prozatím čeká.