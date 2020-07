Veliká ostuda české šampionky! Siniaková padla s hráčkou, která nefiguruje v žebříčku

Zapomenout! To je asi tak to jediné, co může Kateřina Siniaková po duelu se sedmnáctiletou tenistkou Darjou Vidmanovou udělat. Česká fedcupová šampionka totiž na turnaji o Trofej solidarity a naděje prohrála s hráčkou, která ani nefiguruje na žebříčku WTA. Své krajance podlehla po dvou a půl hodinách boje 4:6, 6:3, 6:7 a s prostějovskými kurty se loučí s pořádnou ostudou.