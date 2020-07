Bencicová na Štvanici s Češkami zametla

Poměr setů 6:0, 6:2 a 6:0, 6:4 ukazuje jednoznačnou převahu třiadvacetileté dcery slovenských rodičů, jejíž kariéru výrazně ovlivnila matka někdejší světové jedničky Martiny Hingisové Melanie Molitorová, v jejíž akademii Bencicová trénovala. Loňská semifinalistka US Open Češkám ukázala, že během koronavirové pauzy nezahálela.

„Vypadá to, že jsem připravená," usmívala se Bencicová. „Teď jde o to, abych se udržela ve formě. Když nehrajete čtyři měsíce, tak je dost těžké se nastartovat." Proto ji samotnou až zaskočilo, jakým způsobem do pražských zápasů vlétla. „Je to zvláštní. Nevím, čím to je, že jsem tak dobře začala. Ale důležité spíš bude, aby to tak šlo i dál."

Světová osmička Belinda Bencicová byla po další výhře na Tipsport Elite Trophy spokojená

O2 TV Sport

Vondroušové ale slouží ke cti, že od druhého setu předváděla daleko lepší tenis, dokonce se jí podařil brejk na 3:2, jenže pak sama třikrát nedokázala podržet servis a za 74 minut bylo hotovo.

Markéta Vondroušová tahala proti Belindě Bencicové na charitativním turnaje Tipsport Elite Trophy za kratší konec.

Vlastimil Vacek, Právo

„Když vyhrajete lehce první set, tak to ještě neznamená, že stejně lehce zvládnete i ten druhý. Hraju už docela dlouho na to, abych věděla, že v ženském tenise je možné úplně všechno," prohlásila Bencicová, která si však závěr zápasu zkušeně pohlídala. K tenisu, jaký předvádí Vondroušová, má i tak velký respekt.

„Markéta je jako levačka velice nepříjemná. Je to talentovaná hráčka, má velký cit v ruce, když mění rytmus slajzy a kraťasy, tak je to znát. Můj recept byl hrát rychle," popisovala tenistka, která doufá, že ji pochválí i kapitánka Růžového týmu Petra Kvitová, která třetí část tenisové exhibice vynechala kvůli kolizi termínů s exhibicí v Berlíně.

Za dva týdny má být restartována tenisová sezona a před Bencicovou bude hned na konci srpna obhajoba grandslamového semifinále ve Flushing Meadows.

„Pro mě je důležité, že i kdybych se tak daleko nedostala, tak se mi body tento rok nemažou. Hráči by byli jinak pod velkým tlakem. Někomu se o může zdát nefér, ale nějaké super pravidlo, které by se zavděčilo každému, se asi udělat ani nedá," řekla Bencicová.