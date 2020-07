Hvězdná tenistka opět mění kouče. Bude se starým známým slavit další grandslamy?

Trojnásobná grandslamová vítězka opět mění kouče. Během dvou let vystřídala čtyři a nyní se vrací k tomu, se kterým dosáhla největších úspěchů. Německou tenistku Angelique Kerberovou bude trénovat její krajan Torben Beltz, pod jehož vedením v roce 2016 získala dva grandslamy a usedla na tenisový trůn.

Rok 2016 patřil německé tenistce Angelique Kerberové. Ovládla Australian Open, US Open, turnaj ve Stuttgartu a stala se světovou jedničkou. To vše pod vedením trenéra Torbena Beltze. Další sezonu se ale rozešli. Kerberová totiž nezískala jediný titul a do nového roku se rozhodla jít s hvězdným Wimem Fissettem.

I když s ním v roce 2018 vyhrála Wimbledon, spolupráci na podzim ukončili a hvězdná hráčka si začala hledat nového trenéra. Jím se stal Rainer Schüttler, avšak ani on u Kerberové dlouho nevydržel. Poté, co při obhajobě titulu ve Wimbledonu vypadla už ve druhém kole, dala bývalému pátému hráči světa padáka.

Chvíli to zkoušela bez trenéra, ale ani to se jí nezamlouvalo, a tak se na podzim domluvila s Dirkem Dierem. Ani s ním jí to nešlo a letošní sezonu začala Kerberová s Dieterem Kindlmannem. Objevili se spolu na třech turnajích a teď, když se má po pauze tenisová sezona opět rozběhnout, se rozešli.

Světová jednadvacítka už má však nového kouče. „Nový trenér je starý známý,“ stojí v prohlášení, které informuje, že Kerberová bude opět spolupracovat s Beltzem. Ten vedl donedávna Chorvatku Donnu Vekičovou, která se pod jeho vedením vyhoupla v žebříčku do nejlepší dvacítky.