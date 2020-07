V New Yorku dostanou čtyři grandslamové šampionky divokou kartu

Na srpnovém tenisovém turnaji v New Yorku, který je generálkou na US Open, budou hrát i Američanky Venus Williamsová se Sloane Stephensovou a Belgičanka Kim Clijstersová. Všechny tři dostaly stejně jako další grandslamová vítězka Japonka Naomi Ósakaová od pořadatelů divokou kartu.

Nejvýše postavenou tenistkou bude světová trojka Karolína Plíšková, jež turnaj před čtyřmi lety ovládla. Již dříve potvrdily účast také třiadvacetinásobná grandslamová šampionka Serena Williamsová, loňská vítězka Madison Keysová či další hráčky první světové dvacítky Kiki Bertensová a Sofia Keninová. Celkem je podle pořadatelů přihlášeno 39 z 53 nejvýše postavených žen.

V New Yorku, kam byl turnaj kvůli pandemii koronaviru přeložen z Cincinnati, by se mělo hrát od 20. do 28. srpna. O tři dny později začne US Open.