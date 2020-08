Tenisový turnaj v Palermu se rozjede podle plánů

Restartu tenisové sezony v Palermu se nezúčastní řada tenistek v čele s s dvojnásobnou granslamovou šampionkou Rumunkou Simonou Halepovou, lotyšskou vítězkou French Open Jelenou Ostapenkovou či Britkou Johannou Kontaovou.

Nejvýše postavenou hráčkou žebříčku bude v Palermu Chorvatka Petra Martičová, světová patnáctka. Dalšími zajímavými jmény v pavouku jsou Řekyně Maria Sakkariová, Estonka Anett Kontaveitová, Chorvatka Donna Vekičová nebo loňská finalistka French Open Markéta Vondroušová.

Kvůli přísným bezpečnostním opatřením bude při zápasech méně čárových rozhodčích i sběračů míčků než obvykle. Velmi omezený bude i počet diváků v hledišti.

Mužský okruh se znovu rozběhne až v New Yorku, kde by se mělo hrát od 20. do 28. srpna. O tři dny později začne na témže místě US Open.