Federerovo přiznání: Už dávno jsem chtěl skončit, má žena mě přivedla zpět

Je legendou svého sportu. Roger Federer i pár dní před 39. narozeninami nehodlá s kariérou končit. Legendární Švýcar bude ještě minimálně jednu sezonu bavit fanoušky po celém světě. Tohle všechno však už několik let nemuselo platit. "Kdyby nebylo mé ženy Mirky, s tenisem bych už dávno skončil," přiznal virtuóz bílého sportu.

Fanoušci po celém světě ho milují. Nic na tom nemění ani fakt, že Rogera Federera s jeho dvaceti grandslamovými tituly dost možná předstihnou hlavní rivalové Rafael Nadal (19) i Novak Djokovič (17).

Neuvěřitelné výkony a tenisová dlouhověkost švýcarského velikána však mají podle jeho slov základ především v jeho ženě a bývalé tenistce Mirce, která to v žebříčku dotáhla na 76. pozici a kariéru ukončila už ve čtyřiadvaceti letech kvůli chronickým problémům s chodidly.

Právě to však kuriózně pomohlo do tenisové historie Rogeru Federerovi, s kterým se rodačka ze slovenských Bojnic seznámila během olympiády v Sydney v roce 2000. "Nebýt mé ženy, nikdy bych se ani nepřiblížil svým úspěchům," říkal už před časem "Fedex".

Můžeme dokázat něco neuvěřitelného

"Mirka si během své kariéry prošla těžkým obdobím, byla zraněná a nikdy se z toho úplně nedostala. Když její problémy pokračovaly i v roce 2002, zeptal jsem se jí, jestli by nebylo lepší skončit. A ona mi řekla: ´Není problém, ty jsi teď důležitější, spolu můžeme dokázat něco neuvěřitelného,´" vzpomíná na klíčové období Švýcar.

Roger Federer a Rafael Nadal před zápasem (archivní foto)

Jaký vliv má na legendu slovenská rodačka, dokazují i další Federerova slova. "Celou kariéru mě podporuje, když se necítím v pohodě, stojí při mně. Už bych dávno skončil, kdyby mi neřekla, že to ještě nesmím vzdát, že musím pokračovat. Ale bylo by to i opačně. Kdyby mi řekla, že už toho bylo dost, okamžitě bych kariéru ukončil," říká dvacetinásobný grandslamový šampion.

Roger Federer se svou ženou vychovávají čtyři děti, které s nimi cestují i po turnajích. "Často je to složité. Náš vztah si prošel určitým vývojem a je to samozřejmě jiné než před čtyřmi, osmi či deseti lety, ale zvládáme to," uzavírá tenisová legenda.