Záhadné problémy hvězdné Britky: Trápí mě srdce, nevím proč, smutnila po bitvě s Bouzkovou

Cenný skalp si na turnaji v americkém Lexingtonu připsala Marie Bouzková. Česká tenistka přehrála ve dvou setech britskou hvězdu a 15. hráčku světa Johannu Kontaovou dvakrát 6:4 a zajistila si postup do druhého kola. Rodačka ze Sydney však kromě české soupeřky bojovala s mnohem nepříjemnějším soupeřem - bolestmi na hrudi.

Jediný brejk rozhodl o osudu první sady. V sedmé hře přišla o podání Kontaová, což Bouzkové stačilo k tomu, aby se po 51 minutách a výhře 6:4 dostala do vedení 1:0.

Druhý set začal lépe pro Britku, která se ujala vedení 2:0, koncovka však opět patřila rodačce z Prahy. Dramatickou sadu získala za jednu hodinu a šest minut opět v poměru 6:4 a slavila zasloužený postup.

Marie Bouzková si poradila Britkou Johannou Kontaovou

Bývalá světová čtyřka však na kurtu zažívala hodně nepříjemné chvíle. V průběhu utkání si vyžádala kvůli problémům se srdcem pomoc lékařů, kteří Britce změřili tlak.

"Najednou se mi bez zjevného důvodu zrychlil srdeční rytmus. Nebylo to po dlouhé výměně, ani jsem nebyla zadýchaná," vysvětlovala devětadvacetiletá Kontaová, která se nakonec rozhodla v zápase pokračovat.

Trojnásobná grandslamová semifinalistka podobnými zdravotními problémy netrpí poprvé. „Nevím, proč se to děje. Jednou to bylo při stresové situaci, jindy zase při normální. Není to ideální, ale třeba k tomu teď další rok nedojde," říká tenistka.

A fanoušky zároveň uklidňuje. "Jsem naprosto zdravá, ale občas k tomu dochází. Chvíli trvá, než se to uklidní, ale pak se zase můžu soustředit na tenis."

Kontaová s jevem zvaným palpitace, neboli zrychleným či zpomaleným srdečním rytmem, měla v minulosti problémy na US Open v roce 2016, naposledy jí nepravidelný srdeční rytmus trápil během loňského fedcupového utkání.

Kontaová s Bouzkovou prohrála již podruhé, v prvním případě na 48. hráčku světa nestačila letos v březnu na turnaji v Monterrey v Mexiku, kde prohrála v semifinále 3:6, 4:6.