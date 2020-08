Získala dvě hry, přesto slaví. Radši bych prohrála, přiznala Plíšková

"Není to úplně výsledek, který bych chtěla. Když to řeknu blbě, tak bych radši prohrála, než vyhrát takhle, ale jsem v semifinále, takže to se počítá. Nikdo by si to nepřál, ale to neovlivním a snad se z toho rychle dostane," řekla Plíšková.

Na okruhu WTA si dvojče světové trojky Karolíny zahraje semifinále dvouhry pošesté a letos podruhé. Stejně daleko došla Kristýna na úvod roku v čínském Šen-čenu. V Praze si před třemi lety zahrála i finále.

Devětašedesátá hráčka žebříčku WTA ale dnes nezačala dobře a prohrávala 0:3 a 1:5. "V dusnu jsem si přišla všude pomalá, unavenější. Přišlo mi, že to míň letí, což mi vadilo. Servis, moje zbraně moc nepsaly, takže ona měla na všechno čas, líp začít nemohla a skoro vůbec nekazila," popisovala první gamy čtvrtfinále.

V sedmé hře si vybojovala brejkbol a po jejím zkrácení za síť se Rumunka při snaze zahrát míč zranila. Zhoršila si již natažený a zavázaný stehenní sval. "Její trenéři říkali, že si to udělala tady první den. Překvapilo mě, že nastoupila, když se blíží grandslam, ale na druhou stranu se hýbala dobře a ani bych to nepoznala," řekla Plíšková.

Skreč soupeřky přišla v momentu, kdy prohrávala v prvním setu 2:5. "Úplně jsem nechtěla, aby to skrečla za takového blbého stavu," řekla Plíšková. Věřila však v obrat. "Postupně se to zlepšovalo a myslím, že bych to dohnala," uvedla.

Po zápase si vzpomněla, jak v Číně před čtyřmi lety vyhrála turnaj. "To hned tak něco nepřebije. Tohle je proti tamtomu nic," řekla. Na akci Série 125K v Ta-lienu jí vzdala v prvním setu semifinále domácí Sin-jün-Chan a ve finále už prohrávala s Misou Egučiovou 7:5, 4:6 a 2:5, když Japonka kvůli zranění odstoupila.