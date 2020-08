České tenistky slaví titul. V Praze triumfovala favoritka

Potvrdila roli favoritky. Světová dvojka Simona Halepová vyhrála turnaj WTA v Praze, který byl do kalendáře zařazen mimořádně po koronavirové pauze. Rumunská tenistka ve finále Prague Open porazila 6:2 a 7:5 Belgičanku Elise Mertensovou, jež byla třetí nasazenou. Česká deblová dvojice Lucie Hradecká - Kristýna Plíšková dokonale pomstila včerejší vyřazení páru Krejčíková, Siniaková. Ve finálovém souboji čtyřhry zdolala rumunský pár Niculescuová, Olaruová 6:2, 6:2 a narychlo sestavená dvojice si tak připsala svůj první společný triumf.

"Hrály jsme agresivně a zápas byl kompletně na naší straně," shrnula za obě výstižně kvalitnější singlistka z dvojice, Kristýna Plíšková. "Záda, která mě v posledním týdnu pobolívala, vydžela, za což jsem moc ráda."

Hradecká pak hovořila o možné budoucnosti páru, který měl na pražské antuce debut. "Teď pojedu na US Open, kde budu hrát se svojí stabilní partnerkou, navíc Kristýna tam bude hrát jenom singla, ale kdoví, co přijde v budoucnosti," nevyloučila zkušená olympijská medailistka společné působení.

Rumunky si stěžovaly na únavu po sobotním semifinále proti nasazeným jedničkám Kateřině Siniakové a Barboře Krejčíkové. Tento zápas české tenistky sledovaly a našly recept na své finálové soupeřky. "Myslím, že jsme se trochu ponaučily z toho, jak holky včera hrály. Věděly jsme, že když budeme hrát aktivně a půjdeme do každého míče, tak bychom to měly vyhrát. Od začátku do konce jsme se toho držely," pochvalovala si Hradecká.

Fanouškům českého páru možná trochu zatrnulo, když za stavu 6:2 a 4:2 špatně došlápla a byly patrné problémy s levou nohou. "Trošičku jsem si tam blbě stoupla na to moje operované koleno, jsem na to malinko opatrnější. Ale dobrý. Dala jsem si dřep a dobrý," poznamenala k tomu.

Hradecká v Praze zopakovala triumf z roku 2008, kdy ještě na Štvanici ovládla společně s Andreou Hlaváčkovou předchůdce pravidelného jarního turnaje WTA v areálu Sparty.

Tentokrát prožila s dalšími finalistkami mimořádný slavnostní ceremoniál s dodržováním bezpečnostních pravidel kvůli koronaviru. Tradiční květiny nedostaly hráčky jako kytici do ruky, ale předávající jim nastrkaly růže do výpletu raket. Trofej, s níž je spojená prémie 9000 dolarů (takřka 200.000 korun), si vzaly ze stolu samy.