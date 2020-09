Mladá Britka dobývá Prahu i s chybějícími prsty: Lidé se mi smáli, že nic nedokážu

Má před sebou velký cíl. I přes svůj vrozený handicap by se jednou ráda zabydlela mezi světovou elitou. Britská tenistka Francesca Jonesová se totiž narodila jen s třemi prsty a palcem na každé z rukou i nohou.

Mladá slečna trpí nemocí zvanou ektodermální dysplazie neboli vzácnou genetickou poruchou, která její kariéru profesionální tenistky výrazně limituje. Jonesová se navíc musí potýkat i s extrémně malou rukou, která ji limituje při držení rakety. Aby si Britka uskutečnila svůj sen a mohla hrát tenis, podstoupila již v dětském věku tři operace zápěstí.

"Udělám cokoliv, abych mohla hrát tenis. Když budou potřeba další operace, půjdu na ně. Chci hrát, chci být úspěšná," říkala ještě jako patnáctiletá slečna britským médiím.

Problémy s rovnováhou

A popsala, s jakými problémy se musí na rozdíl od svých soupeřek vypořádat. "Když držím raketu příliš silně, často se mi při hře lámou nehty. Někdy mívám problémy s nadhozem."

"Špatné také je, že mám jen tři prsty na mé pravé, dominantní noze, takže často musím hodně bojovat o rovnováhu. A když jsem rostla, bylo to ještě horší," pokračovala Jonesová.

Britka využívá při hře speciálně upravenou raketu, která jí umožňuje vhodné držení. Své soupeřky však díky pečlivě vedeným poznámkám studuje i při přestávkách během hry, což předvedla i v souboji se Sabine Lisickou během osmifinálového pražského utkání.

"Nechci, aby mě lidé litovali, jsem na sebe hrdá. Nepřipouštím si žádné negativní myšlenky. Hodně lidí mi v minulosti říkalo, že nemám šanci nic dokázat, že nemůžu pořádně držet raketu. Ale to mě jen motivuje, dává mi to sílu jim předvést, že na to mám," říkala tenistka v době, kdy bojovala jako juniorka ve Wimbledonu.

A bojovné tenistce se po restartu sezony zatím daří. Vyhrála zatím všechny zápasy, ke kterým nastoupila. Na svém kontě má po skalpu Lisické již čtyři výhry, zdolala mimo jiné i 195. hráčku světa Slovenku Rebeccu Šrámkovou.

"Porazit Lisickou? Je to skvělé, ale musím se soustředit na další zápasy, mám před sebou ještě spoustu práce," říkala po svém životním vítězství Jonesová.