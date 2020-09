Výpadek plateb pro WADA by diskvalifikoval americké sportovce

Pokud by vláda Spojených států amerických splnila své hrozby a přestala by platit příspěvky Světové antidopingové agentuře (WADA), mělo by to fatální dopad na sportovce této země. Ti by nesměli závodit na olympijských hrách ani na dalších velkých mezinárodních akcích. Agentuře Reuters to řekl prezident WADA Witold Baňka.