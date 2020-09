Světová jednička vynechá po US Open i obhajobu titulu na Roland Garros

Bartyová vynechala i US Open, které se nyní hraje v New Yorku bez diváků, a nechystá se cestovat ani na další turnaje v Evropě. "Loňské French Open bylo nejúžasnějším turnajem mé kariéry, takže se mi tohle rozhodnutí nedělalo snadno," uvedla v oficiálním prohlášení Bartyová, jež v Paříži získala premiérový grandslamový titul.

"Vedly mě k tomu dva důvody. Zaprvé jsou to zdravotní rizika, která kvůli covidu stále existují. Za druhé je to moje příprava, která nebyla ideální, protože kvůli uzavření státních hranic nemůžu trénovat se svým koučem," vypočítala rodačka z Queenslandu, co k rozhodnutí přispělo.

Soutěžní zápas nehrála od února. Nyní se hodlá soustředit na dlouhou přípravu a úvod nové sezony na jižní polokouli. Pořadatelé Australian Open zatím počítají se startem lednového turnaje v Melbourne podle plánu. "Byl to náročný rok pro všechny, a přestože jsem z tenisového hlediska zklamaná, zdraví a blaho mé rodiny a týmu pro mě budou mít vždy přednost," dodala čtyřiadvacetiletá Bartyová.

Účast na Roland Garros v pondělí zpochybnila i Serena Williamsová. Američanku překvapilo oznámení pořadatelů, že se bude hrát s diváky, ale s přísnými opatřeními pro tenisty včetně ubytování jen v uzavřeném hotelu. "Já nemůžu bydlet ve svém soukromém apartmá, ale diváci tam budou mít přístup? Páni, to si budu muset ještě promyslet," řekla osmatřicetiletá tenistka po postupu do čtvrtfinále US Open. "Měla jsem v minulosti řadu zdravotních problémů a nechci se v žádném případě dostat do situace, která by mě jakkoliv ohrozila," dodala.

Na pařížské antuce se původně mělo hrát v květnu, kvůli pandemii koronaviru ale pořadatelé turnaj přeložili. Na programu je od 27. září.