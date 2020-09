Wawrinka v Římě prohrál senzačně s osmnáctiletým Musettim

Wawrinka se po koronavirové pauze rozhodl neletět do New Yorku na US Open a rozehrával se v Praze. Nejprve získal titul na Štvanici, ale následně na konci srpna odstoupil z dalšího challengeru na Žižkově kvůli zranění stehna.

V úterý večer ve Foro Italico pětatřicetiletý Švýcar nestačil na agresivní hru domácího mladíka, Musetti získal úvodních osm gamů. "V prvním setu a na začátku druhého to v podstatě nebyl žádný zápas," konstatoval Musetti, který potřeboval divokou kartu, aby se mohl zúčastnit kvalifikace.

"Vyhrát první zápas právě v Římě, i když bohužel bez fanoušků, je úžasné. Nemám slov," dodal 249. hráč žebříčku. Potlesk z tribun si neužil kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Loni Musetti získal juniorský titul na Australian Open, o rok dříve na US Open finále prohrál. Na elitním podniku v Římě vyzve ve druhém kole Japonce Keie Nišikoriho.