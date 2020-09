Hvězdný Nadal promluvil. Kdy plánuje děti a co bude s kariérou?

Je mu 34 let, na svém kontě má Rafael Nadal devatenáct grandslamových titulů a před sebou ještě jeden velký sen. Minimálně dotáhnout nebo ještě lépe překonat svého velkého soupeře a přítele Rogera Federera, který má ještě o jeden primát z turnajů velké čtyřky navíc. Dorovnat ho rodák z Mallorky může již na blížícím se French Open, které ovládl v minulosti dvanáctkrát.

V jednom však na Rogera Federera výrazně ztrácí. Zatímco Švýcar vychovává s manželkou Mirkou už čtyři děti, populární Rafa pořád nic. A otázky na to, kdy založí se svou půvabnou manželkou rodinu, se tak objevují čím dál tím častěji.

Počet grandslamových titulů Jméno Počet titulů věk Roger Federer 20 39 Rafael Nadal 19 34 Novak Djokovič 17 33

"Mám povinnosti a samozřejmě velkou odpovědnost vůči svému okolí. A v mém životě hraje tenis stále velikou roli. Ještě důležitější je pro mě ale štěstí mé rodiny a mých blízkých. Už o klíčových věcech nerozhoduji sám, vše probírám s mou ženou a takto důležité rozhodnutí nejsou pochopitelně výjimkou," úspěšně mlžil antukový král.

Nečekal jsem, že ještě budu hrát

"A kdy budeme mít děti? To záleží na situaci. Takové věci je velmi těžké předjímat. Ale je pravda, že když jsem dříve přemýšlel, co budu dělat v čtyřiatřiceti, tak jsem byl přesvědčený o tom, že už tenis hrát nebudu a budu mít rodinu," připustil rodák z Mallorky.

Rafael Nadal nezvládl zápas proti Argentinci Schwartzmanovi

Alfredo Falcone, ČTK/AP

Konkrétnější, kdy se svou partnerkou založí rodinu, však být nechtěl. "Možná to bude brzy, ale pořád chci hrát tenis, nehodlám končit. Až kariéru ukončím, pak to bude hlavní téma. Já osobně miluju děti a chci je mít. Vím, kolik mi je a je jasné, že nemůžeme čekat dalších pět let," přiznal Rafa.

Nadal se po obnovení tenisové sezony zatím zúčastnil jen turnaje v Římě, kde překvapivě vypadl ve čtvrtfinále s Argentincem Diegem Schwartzmanem.

"Nebudu se vymlouvat, nehrál jsem prostě tak dobře, abych si zasloužil vyhrát. Teď se však chci soustředit na French Open," potvrdila legenda svůj útok na dvacátý grandslamový titul.