Thiem - Čilič 6:4, 6:3, 6:3 Thiem je na chlad zvyklý z domova, v Paříži vyřídil Čiliče. Rekord se otřásal v základech

Čerstvý vítěz US Open nepřipustil překvapení! Tenista Dominic Thiem zvyklý na chlad z rakouské domoviny si v Paříži poradil s někdejším grandslamovým šampionem Marinem Čiličem. Teoreticky nebezpečného Chorvata porazil Thiem v prvním kole na pařížské antuce 6:4 a dvakrát 6:3.

Rakouský tenista Dominic Thiem vstoupil do French Open v Paříži třísetovou výhrou.

"Jsem nadšený ze svého výkonu, ale vyplývá to z toho, že to tady mám rád," řekl loňský a předloňský finalista turnaje. Zatímco většina hráčů a hráček si stěžuje na chladné počasí, které v současné době panuje ve francouzské metropoli, Thiem je na těžké podmínky zvyklý. "Pochopitelně, protože v Rakousku je takových dní hodně. Od juniorských let jsme začínali v březnu v Chorvatsku, v Česku a bývalo podobně," vzpomínal.

"Chlad a těžké míče pro mě nejsou ničím novým. A určitě mi to v utkání s Marinem pomohlo, protože se mi lépe returnoval jeho servis," řekl Thiem.

Rakušan je na vítězné vlně, kterou by po zisku premiérového grandslamového titulu rád prodloužil. "V New Yorku jsem byl v ráži, pak jsem si dal týden doma, relaxoval jsem, ale neztratil herní napětí a teď jsem zase rád na kurtu," uvedl.

Rekord se otřásal v základech

Druhý nejdelší zápas v historii Roland Garros sehráli v pondělí v prvním kole pařížského grandslamu Ital Lorenzo Giustino a Francouz Corentin Moutet. O postup na kurtu bojovali šest hodin a pět minut, italský kvalifikant nakonec po katastrofálním začátku slavil vítězství 0:6, 7:6, 7:6, 2:6, 18:16. Jen rozhodující pátý set trval tři hodiny.

Nejdelší utkání na Roland Garros v moderní éře od roku 1968 sehráli domácí tenisté Fabrice Santoro a Arnaud Clément. Santoro v roce 2004 vybojoval výhru poměrem 16:14 v pátém setu po šesti hodinách a 33 minutách.

French Open je posledním ze čtyř grandslamových turnajů, který v pátém setu nezavedl tie break.

Medveděv nepřešel ani letos přes 1. kolo.

Ani na čtvrtý pokus nepřešel na Roland Garros přes první kolo ruský tenista Daniil Medveděv. Pátý hráč světového žebříčku, jenž byl letos v Paříži nasazen jako číslo čtyři, nenavázal na semifinálovou účast z US Open a s Martonem Fucsovicsem prohrál 4:6, 6:7, 6:2, 1:6. Maďarský tenista získal skalp soupeře z elitní desítky pořadí ATP poprvé v kariéře.