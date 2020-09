Noční můra! Slavnému Beckerovi hrozí sedm let za mřížemi

V insolvenčním řízení trojnásobného wimbledonského vítěze byly nedávno plně uznány nároky někdejšího Beckerova obchodního partnera Hanse-Dietera Clevena ve výši 37,7 milionu eur (přes miliardu korun). Beckerovy problémy započaly už ale mnohem dříve, kdy v roce 2017 vyhlásil bankrot kvůli nesplacené půjčce ve výši 3,5 milionu eur (90,2 milionu korun) od soukromé banky Arbuthnot Latham & Co z roku 2015.

Teď má Becker další velký problém. Bývalý tenista stanul před londýnským soudem, který má rozhodnout v případě jeho údajného zatajování majetku. Šestinásobný grandslamový vítěz měl před insolvenčními správci ulít bokem přibližně dva miliony eur (asi 54 milionů korun), dvě německé nemovitosti a luxusní byt v londýnské čtvrti Chelsea.

Boris Becker má navíc dlouhodobé zdravotní problémy s tenisovými lokty

To ale ani zdaleka není vše. Obvinění je totiž mnohem víc a celkem jich Westminsterský soudní dvůr bude muset vyřešit 19. Tribunál mu na základě toho přikázal odevzdat cestovní pas a Beckerovi nařídil zahraniční cesty za účelem práce hlásit u insolvenčního správce.

Podle britských médií hrozí, že se Becker pokusí soudu vyhnout a přesune se do Německa. „Navrhuji sledování pomocí GPS v oblasti Londýna. Becker je německé národnosti a Němci nevydávají své občany k zahraničním soudům. Pokud by se přemístil do Německa, celý případ by se musel přesunout tam, což by způsobilo obrovské komplikace," řekla během líčení předsedkyně soudu Emma Arbuthnotová.

Dvaapadesátiletý Becker v rámci insolvenčního řízení uspořádal loni s cílem umořit část dluhů internetovou aukci, v níž dražil více než osm desítek předmětů ze své oslnivé kariéry, např. i trofej ze vítězství na US Open 1989, kde ve finále porazil Ivana Lendla. Výtěžek se nakonec vyšplhal přes 750 000 eur (více než 19 milionů korun).