Britské fiasko na French Open! A bude ještě hůř, obává se Watsonová

Turnaj, na který by na Ostrovech raději zapomněli. Letošní French Open se britským tenistům vůbec nepovedlo. V hlavní soutěži se jich představilo šest, do druhého kola nepostoupil jediný. A to podle řady odborníků zdaleka nemusí být ta nejhorší zpráva, která k následovníkům Murrayho a spol. míří.