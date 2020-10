Djokovič opět trefil čárového sudího do hlavy

V prvním setu při returnu soupeřova podání zasáhl míček rámem rakety a nechtěně trefil do hlavy čárového sudího. Všem se pochopitelně ihned vybavila pár týdnů stará aféra z US Open, kde Srb vzteky odpáleným tenisákem rovněž trefil čárovou rozhodčí do krku a z turnaje byl vyloučen.

„Můj bože, to bylo nepříjemné déjà vu," orosil se Djokovič, jemuž ale muselo být jasné, že tentokrát se nepříjemný incident přihodil během výměny a vyloučení či jakákoliv jiná sankce mu nehrozí.

„Snažím se ale toho čárového rozhodčího najít a zjistit, jestli je ok, protože jsem viděl, že má modřinu, takové začervenalé místo na hlavě, kam jsem ho trefil," pokračoval sedmnáctinásobný grandslamový šampion, jenž se do čtvrtfinále Roland Garros probojoval pojedenácté za sebou.

„Doufám, že (rozhodčí) bude v pořádku. Určitě to zvládne. Samozřejmě, vzhledem k tomu, co se stalo v New Yorku, bude tohle pro lidi téma. Za těch 15 let, co jsem na tour se tohle stalo mně i celé řadě dalších hráčů, že míček odražený od rámu zasáhl někoho v hledišti, čárového nebo umpirového sudího. Jasně, jsou to hodně nepříjemné situace," dodala světová jednička.

Djokovič proti Chačanovovi vůbec poprvé na turnaji prohrál svůj servis, nicméně po setech 6:4, 6:3, 6:3 nakonec bez problémů postoupil a může se těšit na čtvrtfinále se Španělem Pablem Carreňo-Bustou.