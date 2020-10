Kvitová bude v Ostravě chybět: Asi bych to nezvládala ani psychicky

Jaké pro odstoupení máte důvody?

Moje tělo teď není ‚ready' odehrát turnaj v plném zápřahu na tvrdém povrchu. Tím, že jsem byla v Paříži na antuce tak dlouho, je to rozumné rozhodnutí. Je mi to líto, na druhou stranu musím dbát na svoje zdraví, to je nejdůležitější. Jde spíš o tělesné vyčerpání a jsou tam i nějaká menší zranění.

Hrála ve vašem rozhodování roli i zhoršující se situace v šíření koronaviru?

My jsme teď zvyklí být v bublině, ale asi bych to moc nezvládala ani psychicky, když 20 minut od Ostravy bydlí rodiče a bratři.

Petra Kvitová v zápase proti Němce Lauře Siegemundové

Charles Platiau, Reuters

Ozvaly se na Roland Garros i vaše problémy s rukou, kterou jste si loni zranila právě ve Francii?

Na antuku pořád neměním názor. Že mi to tam ruplo loni, neznamená, že mi to nemůže rupnout zase. Ale vynechala jsem turnaj v Římě a připravila jsem se jen na Paříž, což se ukázalo jako dobré rozhodnutí. Nemusím už obehrávat spoustu zápasů, abych si zvykla. Ruka mě nebolela. (Kondiční kouč) Florian (Zitzelsberger) o mě skvěle pečoval. Strávili jsme spolu hodně hodin a snažil se mě dát do kupy, abych byla připravená.

Jste ještě zklamaná, že jste se na French Open neprobila do finále?

Převažují spíš pozitivní pocity. Nebyla jsem ani extra smutná. Na US Open, kde jsem prohrála osmifinále ze čtyř mečbolů, to bylo horší. Vrátit se po osmi letech do semifinále grandslamu na antuce, to bych ani nečekala.

Máte představu, jak by měla vypadat vaše příprava na další sezonu?

Řešit to budu vlastně ze dne na den. Nemíním nějak extra riskovat, abych, nedej bože, někoho nakazila. Těch testů mám za sebou v posledních týdnech spoustu. Extra program zatím nemám. Budu odpočívat, jak to budu moci.

Poražená Petra Kvitová opouští centrální dvorec po duelu semifinále French Open.

Charles Platiau, Reuters

Takže opravdu žádné plány?

Je to složité, když nevím, co bude zítra, ale nějakou přípravu samozřejmě udělat musím. Vždycky se mi vyplatilo letět do Dubaje, kde jsem trénovala fyzičku. Počasí je tam stabilní, ale uvidíme, jak to bude vypadat.

Vedení Australian Open požádalo pro tenisty o výjimku z karantény. Jinak byste musela absolvovat cestu na jižní polokouli už v polovině prosince.

Nějak bych to zvládnout musela. Austrálie má tak dobrá čísla, protože nikdo necestuje, nikoho tam moc nepouštějí, takže chápu, že nechtějí, aby tenisti přiletěli s covidem a nakazili všechny kolem. Já bych ale samozřejmě uvítala, pokud bych mohla ještě strávit Vánoce s rodiči.