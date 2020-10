Plíšková: Bylo by hezké sezonu ukončit titulem

Co vás přesvědčilo, abyste si ještě zahrála?

Já si dala skoro dva týdny volna a postupem času jsem si uvědomila, že by byla škoda nehrát tady v Česku, kousek od domova. Co horšího se může stát, než že to třeba nevyjde... Bylo by hezké divnou sezonu ukončit titulem. Ale na to radši nemyslím, je tady spousta dobrých hráček. Jsem tu ale dost dnů předem, takže jsem tak nějak připravená na poslední větší snažení tohoto roku. A pak už bude jen trénování.

Necítíte v Ostravě tlak na výsledek?

Jsem druhá nasazená, papírově bych měla dojít daleko, ale na to už se podle mě dlouho nehraje. Nechci se zbytečně dostávat pod tlak, jsem ráda, že jsem se rozhodla a hraju. A zbytek uvidíme.

Česká tenistka Karolína Plíšková při přebírání trofeje pro poraženou finalistku v Římě.

Pool, Reuters

Od turnaje v Římě vás bolelo levé stehno. Jak jste na tom zdravotně teď?

Cítím se dobře. Skvěle asi ne, to bych lhala. Ale nebojím se, že bych to nějak nezvládla. Co bylo před měsícem, už je samozřejmě dávno. Říkám si, že bychom měli být rádi, že se dá hrát tenis a moje tělo ještě pár dnů, doufám, vydrží.

Vybavily se vám nějaké vzpomínky na Ostravu?

Vyhrály jsme tu proti Španělsku. Se Simonou Halepovou jsem tady sice prohrála, ale jsem tady ráda, znám prostředí. Lidi, co turnaj organizují, odvedli skvělou práci. Všechny hráčky se tady cítí dobře. Hotel je blízko, mně to vyhovuje, i když jsem v bublině.

V zápase druhého kola vás čeká Ruska Kuděrmetovová, se kterou jste nedávno prohrála na US Open.

V New Yorku to bylo strašně rychlý, tam jsem neměla moc času. A taky jsem na US Open nehrála ale moc dobře. Tady je podklad trošku pomalejší, což mi docela vyhovuje. Budu mít aspoň čas na ty svoje obrovské nápřahy. Já budu muset být tou, co do toho bude chodit. Holky se mi to budou snažit znepříjemnit. Všimla jsme si, že tady dost píše čop a taková pestrá hra. V zásadě ale vím, co se dá od soupeřky očekávat. Teď uvidíme, co předvedu já.