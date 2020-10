Jedna z největších výzev dosavadní kariéry české tenistky vyzněla neúspěšně. Barbora Krejčíková sice ve druhém kole turnaje J&T Banka Ostrava Open v úvodním setu pozlobila favorizovanou Bělorusku Viktorii Azarenkovou, v dalším průběhu zápasu už ale na kurtu vládla bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová šampionka. Finalistka nedávného US Open zvítězila po setech 2:6, 6:2, 6:1 a ve čtvrtfinále narazí na lepší z duelu mezi domácí Karolínou Muchovou a Elise Mertensovou z Belgie.

Krejčíková, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace, se velkého jména nezalekla a potvrzovala životní singlovou formu. V prvním setu se finalistka letošního US Open jen ohlížela za vítěznými údery čtyřiadvacetileté Češky. Krejčíková nepovolila Azarenkové ani jeden brejkbol a vyhrála hladce 6:2.

Druhá sada přinesla stejné skóre v opačném gardu, ale byla mnohem vyrovnanější. Rozhodlo, že Azarenková využila oba brejkboly, zatímco česká hráčka ani jeden z osmi. "Bylo plno vyrovnaných gamů, o které jsme se tahaly. Bylo vidět, že je mentálně hodně silná, a dokázala ty gamy i se štěstím vyhrát. Ukázala, že je světová hráčka, že je nejlepší. Na ty moje příležitosti vždycky zahrála skvěle," komentovala Krejčíková vývoj v České televizi.

Barbora Krejčíková se povzbuzuje v utkání proti Viktorii Azarenkové z Běloruska.

Jaroslav Ožana, ČTK

Zápas se zlomil, Azarenková převzala otěže a v rozhodující sadě dominovala. "V tom třetím setu už byla lepší než já," uznala Krejčíková. Osmifinalistka nedávného Roland Garros, která se díky vystoupení v Paříži poprvé v životě dostala do první stovky žebříčku, navzdory vyřazení hodnotila zápas pozitivně. "Myslím, že celkově jsem hrála úžasně. I když jsem prohrála, tak myslím, že jsem předváděla super výkon. Tady vidím, že i s takovou hráčkou můžu být rovnocenná soupeřka. Dá mi to do budoucna motivaci, abych na sobě pracovala, pořád se dál zlepšovala a tenis si užívala," řekla.

Mertensová vyzve Muchovou

Sedmá nasazená Elise Mertensová bude soupeřkou Karolíny Muchové ve 2. kole halového turnaje WTA Tour v Ostravě. Belgická tenistka na úvod J&T Banka Ostrava Open 2020 porazila 6:2 a 6:3 Američanku Amandu Anisimovovou.

Čtyřiadvacetiletá Mertensová lépe zvládala klíčové okamžiky. Odvrátila všech pět brejkbolů, zatímco soupeřce čtyřikrát sebrala servis. Jednadvacátá hráčka světa se tak poprvé v kariéře utká se stejně starou Muchovou, které patří v žebříčku osmadvacáté místo.

Karolína Muchová v akci na turnaji v Ostravě.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ve čtvrtfinále čtyřhry vypadl česko-americký pár Barbora Strýcová, Bethanie Matteková-Sandsová, který prohrál 4:6 a 6:7 s kanadsko-brazilskou dvojicí Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.

V Antverpách postoupil i tenista ze šesté stovky žebříčku

Tenista z až šesté stovky světového žebříčku Zizou Bergs se postaral o senzaci na turnaji European Open v Antverpách. Jednadvacetiletý Belgičan, jemuž patří 528. místo, na závěr úterního programu zaskočil Španěla Alberta Ramose a při premiéře v hlavní soutěži na okruhu ATP slavil vítězství 7:5, 7:5.

"Jsem člověk, který miluje emoce. Mám skvělé přátele, rodinu a hraju doma v Belgii. Rád křičím a sleduju reakce diváků. Ta atmosféra, proto hraju tenis... To jsou přesně věci, pro které žiju," chrlil ze sebe šťastný Bergs.

Zkušený Ramos je pětačtyřicátým tenistou světa a má za sebou více než 450 zápasů na elitním okruhu. Na agresivně hrajícího Belgičana však nestačil. Bergs byl v žebříčku už na konci čtvrté stovky (386.) předloni v prosinci.

V Antverpách hraje díky divoké kartě a ve čtvrtek může formu potvrdit ve druhém kole proti nasazené trojce Karenu Chačanovovi z Ruska.