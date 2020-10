0:6, 0:4, pět míčků od kolosální ostudy. V Ostravě se udál tenisový comeback roku

Stačilo pět prohraných výměn a Aryna Sabalenková by se zařadila do skupiny tenistek, které na turnaji WTA prohrály svůj duel dvakrát 0:6. Jenže světová dvanáctka se ve čtvrtfinálovém souboji se Španělkou Sarou Sorribesovou neskutečně vzepřela osudu. Po surrealistické dvouhodinovce nakonec ztepilá Běloruska slavila výhru 0:6, 6:4, 6:0.

Kritici ženského tenisu nejspíš dostali další náboje. Sabalenková prohrála úvodních deset her zápasu, aby následujících 12 vyhrála...

„Vlastně to bylo už 0:10," kroutila hlavou 22letá Běloruska. „Chtěla jsem vyhrát aspoň jeden game, prohrát dvakrát 0:6, to by bylo hodně bláznivé a trochu moc."

Od začátku se ale proti důrazně a přesně hrající soupeřce, která je na 73. místě WTA, vůbec nechytala. Ve druhém setu sice viditelně zabrala, jenže gamy stále naskakovaly jen Sorribesové. Až dvěma brutálními forhendy v páté hře si Sabalenková zařídila jedničku na světelné tabuli. Ruce zvedla nad hlavu a usmívala se jak po vyhraném zápase... V tu chvíli nikdo nemohl tušit, že si Španělka do konce utkání už neškrtne.

Aryna Sabalenková z Běloruska v utkání proti Saře Sorribesové Tormové ze Španělska.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Byla jsem od začátku úplně mimo a nevím proč. Najednou ale nastal zlom, já se uklidnila, šla krok za krokem a začala taky hrát víc přes její bekhend," řekla Sabalenková, která už jeden comeback v Ostravě předvedla: ve druhém kole proti 16leté Američance Gauffové. Ve třetí sadě prohrávala 2:5, přesto jí vyhrála 7:6 v tie breaku.

41 ze 47 vítězných úderů předvedla v pátek vítězka od druhého setu, Sorribesová v tom úvodním udělala jen jednu nevynucenou chybu... Jako by se uskutečnily dva zápasy v jednom.

„Jakmile jsem vyhrála tři gamy v řadě, našla jsem svou hru," tvrdila Běloruska, která se v dnešním semifinále utká s Američankou Bradyovou.

Historie už podobné obraty pamatuje

Ve světě ženského tenisu však podobné obraty (kolapsy) nejsou takovou vzácností. Před osmi lety ztratila úvodních deset her na turnaji v Miami Petra Cetkovská a přesto Američanku McHaleovou porazila 0:6, 7:5, 6:1.

„Skóre vypadalo hůř něž moje hra, ale pomohl mi riskantnější tenis," tvrdila Cetkovská.

Ukrajinka z trenérského týmu Karolíny Plíškové Olga Savčuková před šesti lety otočila v Baku duel s Ruskou Pěrvakovou ze stavu 0:6, 0:4 a 15:40.

Jana Novotná zase vedla v zápase 3. kola French Open 1995 nad Američankou Rubinovou ve třetí sadě 5:0 a 40:0. Měla 9 mečbolů, podlehla však 6:8...

Ostrava se tak dostala na seznam míst, kde se dějí tenisové ‚zázraky'.