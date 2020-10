Inspirace ohledně sexu? Manželka světové jedničky odhaluje tajemství!

Jelena Djokovičová má podle instagramového příspěvku evidentně dobrou náladu. Při procházce Bělehradem neváhá čtyřiatřicetiletá manželka tenisové hvězdy zavítat také do knihovny a spontánně tam prezentuje svá oblíbená díla.

Doporučuje knihy světově proslulé terapeutky Esther Perelové. „Je geniální v oblasti partnerství. Sexualita je něco velmi důležitého a mnozí ji v dlouhodobých vztazích ztrácejí,“ cituje manželku tenisové hvězdy švýcarský Blick.ch.

Perelová píše hlavně o sexualitě a erotice ve vztazích. Belgičanka získala slávu v roce 2006 svou první knihou „Wild Life: The Return of Eroticism in Love“, která se zabývá konceptem erotické inteligence a ukazuje, jak vášeň přežívá i v dlouhodobých vztazích.

Její poslední díla se objevila v srpnu a ani ta neunikla pozornosti manželky populárního tenisty. Knihy: „Co láska potřebuje. Tajemství touhy ve stálých vztazích“ a „Co láska vydrží: Přehodnocení nevěry - kniha pro každého, kdo kdy miloval.“ už prostudovala. „Ty knížky vám poskytnou perspektivu,“ snažila se navnadit fanoušky.