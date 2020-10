Bití a dušení pod polštářem? Tenisová hvězda reaguje na skandální obvinění

Šarypovová popsala svoji verzi událostí z loňského US Open, kdy ji měl německý tenista údajně po jejím návratu z párty s kamarádkami do hotelu bít a mučit.

„Začal mě dusit polštářem, kroutil mi ruce za zády. Snažila jsem se utéct, ale vždycky mi v tom zabránil. Bála jsem se ho, byla jsem vyděšená, že nás někdo uvidí a uslyší naše hádky. Pak se mi to ale přece jen podařilo," vyprávěla třiadvacetiletá expartnerka ruským médiím.

V hotelu se prý snažila schovat, ale Zverev ji našel a hádka měla dál eskalovat. „Snažila jsem se kolem něj projít, řekla jsem mu, že s ním nikam nepůjdu. Ale on na mě křičel, že mi nic takového nedovolí, a hodil se mnou o zeď," svěřovala se.

Sedmý hráč světa a nedávný finalista US Open na obvinění zareagoval na svém instagramovém účtu a všechna nařčení popřel. Ve vzkazu se nejprve podělil s fanoušky o radostnou zprávu, že ve 23 letech bude otcem.

Na narození potomka se moc těší a problém nevidí ani v tom, že s nastávající matkou své ratolesti Brendou Pateaovou se rozešel. „Určitě si svoje otcovské povinnosti splním. S Brendou udržujeme dobré vztahy a určitě se o malého človíčka dobře postaráme," ujišťoval.

Pak ale přešel k mnohem třaskavější záležitosti.

„Vyskytla se ničím nepodložená obvinění mé expřítelkyně Olgy, která jsem si přečetl v médiích. Jsem z nich velmi smutný. S Olgou se známe od dětských let a hodně jsme toho spolu zažili. Je mi líto, že se k těmto nařčením uchýlila, protože zkrátka nejsou pravdivá. Měli jsme spolu vztah, ale ten už dávno skončil," rozepsal se Zverev.

Němec Alexander Zverev po triumfu ve finále v Kolíně nad Rýnem.

Thilo Schmuelgen, Reuters

„Proč teď Olga říká tyhle věci, netuším. Jen doufám, že se s tím oba vyrovnáme s rozumem a vzájemným respektem," dodal rodák z Hamburku s ruskými kořeny.

Nicméně Šarypovová se nenechala odbýt. A i ona znovu zareagovala.

„Nevím, zda jsi to napsal ty (Zverev), nebo ti spravuje Instagram někdo jiný, ale do dnešního dne jsi neukázal kuráž říct, co se stalo. Já nelžu a oba to víme. Nemám strach říct pravdu. Ty ano? Chci ukázat všem mužům, kteří se chovají ošklivě k ženám, že nejsme jen nějaké doplňky nebo panenky na hraní. A jestli sis myslel, že budu zticha, po tom, co jsem ve vztahu zažila, tak se pleteš," vyhrožovala.

Prý ji mile překvapilo, že po zveřejnění svých slov obdržela vedle očekávaných negativních reakcí i tisíce vzkazů s výrazem podpory.