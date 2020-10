Sonego - Djokovič 6:2, 6:1 Nejkrásnější zápas života, jásal Ital, který uštědřil šokující výprask Djokovičovi

Dvaačtyřicátý hráč světového žebříčku Sonego se postaral vítězstvím nad Djokovičem o jedno z největších překvapení letošní sezony ATP Tour. Pětadvacetiletý turínský rodák odvrátil favorizovanému Srbovi všech šest brejkbolů a připsal si největší úspěch kariéry, v níž dosud nikdy neporazil hráče z elitní desítky žebříčku.

"Tohle byl nejkrásnější zápas mého života. Novak je nejlepší hráč na světě, ale já jsem dnes hrál úžasně," radoval se Sonego, který před pěti dny prohrál v posledním kole kvalifikace a do hlavní soutěže se dostal po odhlášení Argentince Diega Schwartzmana.

Djokovič přiznal, že jeho dnešní výkon ovlivnil fakt, že si už postupem do čtvrtfinále prakticky zajistil setrvání na prvním místě žebříčku do konce sezony. Podaří se mu to pošesté v kariéře, čímž vyrovná rekord Petea Samprase. "Udělal jsem to, co jsem potřeboval a proč jsem sem přijel. S dnešním výsledkem jsem naprosto srovnaný, jsem zdravý a těším se na vyvrcholení sezony v Londýně," řekl Srb, jenž příští týden vynechá halový turnaj Masters v Paříži a rok zakončí na Turnaji mistrů v Londýně.

Třiatřicetiletý Djokovič, jenž se do vídeňské Stadthalle vrátil poprvé od roku 2007, utrpěl třetí prohru v sezoně. Dosud odešel poražen pouze v osmifinále US Open s Pablem Carreňem po diskvalifikaci za nastřelení rozhodčí míčkem a ve finále Roland Garros po prohře s Rafaelem Nadalem.

Ve Vídni dnes také skončil domácí favorit Dominic Thiem a neobhájí tak loňský triumf. Vítěz letošního US Open nestačil ve čtvrtfinále na Andreje Rubljova z Ruska, který po výhře 7:6 a 6:2 může získat letos již pátý titul.

Osmý hráč žebříčku Rubljov nasázel světové trojce 30 vítězných úderů a odvrátil oba brejkboly. V této sezoně poznamenané koronavirem si třiadvacetiletý Rus vylepšil bilanci na 37 výher a sedm porážek, jen Djokovič má více vítězství (39-3).

Rubljov dnes na turnajích kategorie ATP 500 vyhrál už 13. zápas za sebou a může navázat na nedávné trofeje z Hamburku a Petrohradu. V lednu pak dominoval v Dauhá a Adelaide. O finále ve Vídni se utká s Jihoafričanem Kevinem Andersonem, který v rakouské metropoli získal titul před dvěma lety.