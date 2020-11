Tsitsipas na dovolené čerpal inspiraci u hvězdy NBA Adetokunba

"Byla to možnost naučit se od něj hodně věcí. Tím, že oba hrajeme v různých sportech na tak vysoké úrovni, můžeme mít hodně společného. Jsem moc rád, že jsme mohli probrat, co je v našich sportech jinak, pracovní morálku i normální život. Bylo to prima," pochvaloval si Tsitsipas v Paříži před turnajem Masters.

Dovolenou si dopřál poté, co si v semifinále Roland Garros obnovil zranění přitahovače levé nohy. Na okruh ATP se vrátil minulý týden ve Vídni, kde vypadl ve druhém kole s Bulharem Grigorem Dimitrovem.

Před obhajobou titulu na londýnském Turnaji mistrů, který se bude hrát od 15. listopadu, se cítí dobře. "Nejsem unavený, protože jsem letos nehrál tolik turnajů, takže není důvod. Únavnější je každopádně ten virus a všechny věci okolo něj. To je pro nás momentálně nejtěžší," uvedl šestý hráč světa.