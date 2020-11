Míčky? Sorry, nesbíráme! Duel Martincové s wimbledonskou finalistkou přinesl zvláštní podívanou

Byla zvyklá na narvané centrální kurty a maximální péči všude, kde hrála. Teď se však finalistka Wimbledonu z roku 2013 a bývalá světová dvanáctka Sabine Lisická musela vypořádat s prostředím, které je důvěrně známé tenistkám z tenisového podpalubí. V duelu s Terezou Martincovou si totiž hráčky musely navzdory běžným zvyklostem podávat míčky samy.

Do zápasu šla v roli žebříčkové favoritky česká tenistka, které patří 121. příčka, její soupeřka je až na konci sedmé stovky. „Bum, Bum Sabine", jak se rodačce z Troisdorfu kvůli drtivému servisu přezdívá, totiž v posledních letech trápí zdravotní problémy, které ji před časem málem ukončily kariéru.

A návrat na místa, na které byla zvyklá, se jí v 31 letech příliš nedaří. "Musím říct, že je cítit, že má své kvality. V pár důležitých momentech vytáhla výborné balóny, má slušný servis. Trochu si myslím, že kondičně na tom není nejlépe a nevydrží tak dlouho. Má svou agresivní hru, dokáže zahrát skvělé míče, ale není to tak stabilní. Trochu se pere s kondicí, aby vydržela ten svůj level," tvrdí pro tenisovysvet.cz vítězná Češka.

Nejsem v nejlepší kondici, přiznala Martincová

Netradiční zápas zapříčinila ale především absence sběračů, což Martincové, která měla kvůli pozitivnímu testu na covid delší herní pauzu, příliš radosti neudělalo.

"Bylo to nepříjemné, obzvlášť proto, že nejsem úplně v nejlepší kondici. Takže si tam ještě chodit pro míčky bylo takové... Já nevím, no. Pro všechny to bylo stejné, ale je to zvláštní. Že se bude hrát bez sběračů, jsem zjistila až před zápasem, když mi přišel mail," okomentovala vítězka netradiční situaci.

Sabine Lisická na svou soupeřku nestačila

Martincová se v prvním kole utká s Chorvatkou Fettovou, tentokrát by se však zápasy měly odehrát v klasickém složení. „Myslím, že v hlavní soutěži už budou sběrači," doufá šestadvacetiletá Češka.

Na turnaji ve Vídni se z českých tenistek představí ještě Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková.