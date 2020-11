Sezona naděje pro český tenis! Macháč a spol. zářili, v žebříčku letí vzhůru

Je to rok, který se do dějin lidstva příliš pozitivně nezapíše. Celosvětová pandemie koronaviru tvrdě zasáhla všechny, sport a tenis nevyjímaje. Přesto aspoň nějaký důvod k optimismu českým fanouškům přinesl. Covidem rozbitá sezona totiž ukázala, že v době temna českého mužského tenisu se přeci jen může blížit svítání. A samotný závěr sezony to především v podání Tomáše Macháče a Jonáše Forejtka jen potvrdil.