Sexy fotky bývalé wimbledonské vítězky? Spustily lavinu nenávisti, přiznává

Je mladá a krásná, tak proč by svoje snímky nemohla dávat na sociální sítě? Mladá Ruska nemůže pochopit, proč to na instagramu od řady lidí schytala. Vždyť stejnou věc dělá celá řada mladých žen a jsou mezi nimi i slavné sportovkyně. „Miluju chvíle, kdy můžu sdílet nějaké hezké sexy selfie, nebo snímky v roli modelky," přiznala bývalá tenistka, kterou sledují na sociálních sítích desítky tisíc fanoušků.

„Zveřejnila jsem fotku, tak co? Sdílela jsem ji, protože se mi líbila. Nečekala jsem, že mi někdo bude odepisovat, ale dostala jsem úplnou lavinu zpráv. Byly hodně agresivní," postěžovala si.

Chování příznivců si vysvětluje po svém. Rozhodně prý za to nemůže samotná sexy fotografie. „Prostě si jen myslím, že lidé nemohou akceptovat, že jsem se ocitla ve světě mimo tenis, že mohu žít šťastně bez sportu a nemám z toho nějaké deprese," uvedla kráska, která vyhrála juniorku slavného Wimbledonu v roce 2015 a o rok později debutovala na okruhu WTA na turnaji Miami Open.

Tenisovou kariéru ukončila modelka s bilancí tří výher a čtyř porážek. Jednoznačným důvodem byly zdravotní trable. „Každý den se mě lidé ptají, proč jsem přestala hrát tenis a jestli se vrátím," uvedla už v dubnu letošního roku na svém Instagramu.

„Chápu, že vás to zajímá a chci to objasnit. Tenis jsem teď nehrála sedm měsíců. Několik let bojuji s vážnými zraněními a vždy jsem musela hrát se spoustou bolesti. Milovala jsem tenis, ale dospělo to do bodu, kdy už jsem chtěla být bez bolesti. Musela jsem udělat ten krok a ukončit kariéru. Myslela jsem na své zdraví a budoucnost," dodala.

