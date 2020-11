Nevábná koupel. Brácha tenisové hvězdy bavil při tréninku fanoušky

Dvacetiletý Řek se snaží vylepšit svoji pozici až kdesi za první tisícovkou hráčů žebříčku ATP na turnajích nižší kategorie ITF.

Nic jiného než dřina a trpělivost mu nezbývá. K o dva roky staršímu bratrovi, který patří do světové desítky, má proklatě daleko, ale snaha mu nechybí. V Heraklionu se od trénování nenechal odradit ani krajní nepřízní počasí. Bouře zaplavila kurty, udělala z nich plochu zcela nezpůsobilou pro cokoli, natožpak pak pro tenis. To ale neodradilo vtipálka, jakým bezesporu mladší z Tsitsipasů je.

Na kurt, který se proměnil v nevábný bazén, jej doprovodil i Aristotelis Thanos. Voda skoro po kolena...

Nic jim pak nebránilo sehrát legrační partii, která je hitem sítí. I pár čumilů přímo u sportoviště se našlo. Zejména robinsonáda do špinavé vody slavila úspěch. "Byl to těžký zápas," vtipkoval Petros na sítích s tím, že odhodlání by bylo dobré přenést i do příštího tenisového roku.