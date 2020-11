Prý nuda... Medveděvovi se ale vyplácí. Stane se třetí světovou jedničkou z Ruska?

Medveděv už ve skupině vyběhl se světovou jedničkou Novakem Djokovičem, v semifinále otočil duel s dvojkou Rafaelem Nadalem a podobným způsobem si poradil i s třetím mužem ATP Dominicem Thiemem.

„Jeden z nejlepších zápasů kariéry," tvrdil Medveděv po finálovém triumfu proti rakouskému soupeři. Šikovný moloděc ale vzbuzuje dost protichůdné reakce u diváků i soupeřů.

Na loňském US Open si v zápase se Španělem Felicianem Lópezem proti sobě popudil fanoušky potyčkou se sběračem, vztyčeným prostředníkem směrem do hlediště i pozápasovým rozhovorem. V New Yorku ale přesto došel až do finále.

RUSKÉ JEDNIČKY ŽEBŘÍČKU ATP Jevgenij Kafelnikov - 6 týdnů (3. května - 13. června 1999) Marat Safin - 9 týdnů (20. listopadu - 3. prosince 2000, 29. ledna -25. února 2001, 2 .- 22. dubna 2001)

„Blázen," říká o Medveděvovi Belgičan David Goffin. „Přátelský chlapík," oponuje Chorvat Borna Čorič. S ním by asi těžko souhlasil Řek Stefanos Tsitsipas, který má s Medveděvem složitý vztah od předloňského incidentu v Miami, kde mezi hráče po konci utkání musel sestoupit rozhodčí, aby zabránil konfrontaci.

„Řekl o mně, že jsem blbý Rus. To si nedám líbit," hájil se Medveděv, jenž byl v roce 2016 vyloučen z turnaje v Savannah kvůli údajným rasistickým komentářům o vztahu protivníka Donalda Younga a afroamerické sudí na umpireu.

Ruský tenista Daniil Medveděv ve finále Turnaje mistrů.

Frank Augstein, ČTK/AP

Co se ale nedá zpochybnit, je Medveděvův účinný styl, byť ho Tsitsipas označuje za extrémně nudný. Ruská jednička preferuje hru od zadní čáry a díky výtečnému pohybu a velkému dosahu je schopná odehrát míče, které by jiní považovali za ztracené. „Prostě pavouk," tvrdí Němec Alexandr Zverev. „Občas se na sebe podívám v televizi a říkám si: Cože? Kdo to je?" dodává s úsměvem Medveděv

Tvrdý první servis a propracované druhé podání mu ale umožňují i úspěšný přechod k síti, který odborné veřejnosti připomíná výlety slavného Australana Patricka Raftera.

Nejmladší člen top 5

V necelých 25 letech je Medveděv nejmladším příslušníkem top 5. A má kapacitu na to stát se po Jevgeniji Kafelnikovovi a Maratu Safinovi třetím Rusem v čele světového žebříku. Na dosud vedoucího Djokoviče sice nyní ztrácí 3560 bodů, ale i jejich vzájemný duel z minulého týdne ukázal, že průměrný den už srbskému fenoménovi proti nové krvi stačit nebude.

Medveděv - Nadal

sntv

Svěřenec francouzského kouče Gillese Cervary musí ale své výkony hlavně ustálit. „Před měsícem jsem nehrál vůbec oslnivě," uznal Medveděv, jenže pak v Paříži a v Londýně zaznamenal deset výher v řadě.

„O víkendu už jsem vyloženě cítil, že ze sebe vydávám maximum," prohlásil šampion Masters a šel si poslechnout, co o něm v televizním přenosu vyprávěl Nikolaj Davyděnko, vůbec první ruský vítěz Turnaje mistrů. Ten to v roce 2006 dotáhl na třetí příčku světového žebříčku. Medveděv má ale našlápnuto ještě výš.