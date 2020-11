Nový kouč Plíškové má jasno. Chceme vyhrát několik grandslamů, říká Bajin

"Čeho chceme dosáhnout? Cíl je velmi jednoduchý. Chceme společně vyhrát několik grandslamů. Začneme prvním a doufám, že k tomu můžu Karolíně pomoci," řekl Bajin v nahrávce pro média.

"Myslím, že moje dosavadní trenérská bilance ukazuje, že jsem schopen dovést hráčky k velkým titulům. Až čas ukáže, jestli budu ten správný muž, kouč, který jí pomůže naplnit její sen o grandslamovém titulu."

První pokus o triumf s Bajinem by měl přijít v Austrálií. "K té hledíme. Když to nevyjde, tak bude French Open, Wimbledon a pak US Open," řekl šestatřicetiletý Bajin, který už dva grandslamové tituly v roli trenéra slavil. Japonka Naomi Ósakaová pod jeho vedením ovládla US Open 2018 a poté Australian Open 2019.

Osmadvacetiletá Plíšková si před čtyřmi lety zahrála finále US Open, v semifinále byla na French Open 2017 a loni na Australian Open. Ve Wimbledonu byla nejdále ve 4. kole. Letos se jí na grandslamech nedařilo, nepřešla přes třetí kolo.

Má schopnost rozhodovat o výsledku

"Karolína je jednou z hráček, která, když má svůj den nebo aspoň normální den, tak zápasy zpravidla vyhrává. To se mi opravdu líbí. Rád pracuji s hráčkami, které mají schopnost rozhodovat o výsledku. Je velmi agresivní tenistkou a mám pocit, že můj styl koučinku se může pro hráčku jejího typu perfektně hodit," řekl Bajin.

Na spolupráci s Plíškovou se dohodl nejen proto, že je světovou šestkou a v žebříčku už byla i jedničkou. "Důležité je, abych na ni mohl přenést vše, co mám v hlavě, a byl tak schopen jí pomoci," řekl Bajin a doplnil: "I moje reputace je ve hře."

Bývalý sparingpartner hvězdné Američanky Sereny Williamsové nechtěl po pár dnech tréninku mluvit o konkrétních změnách u Plíškové. "Zatím nevím, co pro ni bude nejlepší, ale chci zlepšit její kondici, mentální stránku i hru na kurtu. Budeme to brát den po dni. Chci z ní dostat to nejlepší v každodenní rutině," uvedl Bajin.

Hra Plíškové se odvíjí od tvrdého servisu a razantních úderů. "Už teď je velmi nebezpečná a věřím, že jí mohu pomoci, aby byla ještě nebezpečnější. Máme na to pár týdnů a věřím, že některé věci lze dělat trochu lépe než doposud," doplnil.