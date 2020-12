Odvážné fotky slovenské hvězdy podráždily fanoušky. Ještě více pak její vzkaz

Někdejší světová čtyřka a bývalá slovenská tenisová jednička Dominika Cibulková (31) to umí rozbalit. Extravagantními výstřelky nešetřila už během kariéry a podobné to je i ve chvíli, kdy si po ukončení kariéry užívá roli maminky. Naposledy dostala fanoušky do varu před pár dny, kdy zveřejnila na sociálních sítích odvážné fotky z dovolené v Dubaji. Přidala k nim i zajímavý vzkaz.