Na Lendla se v Davis Cupu spoléhalo, časem ale ztratil zájem

V době pražského vítězství nad Itálií bylo Ivanu Lendlovi 20 let a 8 měsíců. Československému týmu byla tehdy prorokována z mnoha stran řada dalších Davis Cupů, ale zůstalo jen u přání. I proto, že zájem nejlepšího československého tenisty o týmovou soutěž postupně opadal. Až vychladl úplně.

Od podzimní porážky 0:5 se západním Německem ve Frankfurtu už Lendl do týmové soutěže nezasáhl. Bylo to v době, kdy se stal čerstvým vítězem US Open, byl v čele světového žebříčku. Jeho nechuť reprezentovat kritizoval tisk i trapné scénky v zábavných pořadech.

Ačkoli Lendl dělal socialistickému Československu reklamu po celém světě a státní pokladně přinášel značné finanční prostředky, vstřícnosti komunistické vrchnosti se nedočkal.

I když už na recepci před finále 1980 mu tehdejší ministr vnitra Obzina naznačoval možnost získání vystěhovaleckého pasu, který by mu umožňoval bez omezení cestovat a zároveň se vracet na území ČSSR.

Ivan Lendl v DC Bilance: 22:15 Dvouhra: 18:11 čtyřhra: 4:4 Debut: 15. 9. 1978 – Mottram 4:6, 5:7, 5:7 (Velká Británie – ČSSR 5:0) Derniéra: 5. 10. 1985 debl se Šmídem vs. Becker, Maurer 1:6, 5:7, 4:6 (SRN–ČSSR 5:0) Nejslavnější zápasy 1979: Noah 6:3, 6:3, 3:6, 9:7 (Francie - ČSSR 1:4) 1980: Vilas 7:5, 8:6, 9:7, Clerc 6:1, 7:5, 6:8, 6:2 (Argentina–ČSSR 2:3) 1981: Mc Enroe 6:4, 14:12, 7:5 (USA– ČSSR 4:1) 1982: Noah 2:6, 6:3, 9:7, 3:6, 4:6 (Francie–ČSSR 3:2) 1984: Sundström 6:4, 6:3, 3:6, 1:6, 1:6 (Švédsko–ČSSR 5:0)

Lendl příliš nerespektoval nehrajícího kapitána Antonína Bolardta. Rady mu při zápasech udělovali spíš Jan Kodeš a „státní" trenér Pavel Korda. Na finále s Italy si domácí jednička pozvala do Prahy i kamaráda Wojciecha Fibaka. Polský tenista ovšem dorazil právě v den, kdy se Lendlovi na tréninku moc nevedlo.

„Ivan nebyl schopen trefit kurt. Pátou řadu v hledišti, to jo. Fibak se vyděsil a bědoval: Proszę pana, co będziemy robić? Ale další den už se Lendl krásně srovnal," líčil před časem Korda. Spoluhráči pak fikaně zvyšovali lídrovi týmu sebevědomí, když ho nechávali vyhrávat v mariáši. „Normálně jsme hráli o desetníky, ale před finále o dvacky," smál se Lendl.

Daviscupový souboj mezi Itálií a Československem v roce 1979

Klíčová byla v roce 1980 hlavně semifinálová výhra na antuce v Buenos Aires. Divoké publikum nedokázalo pochopit, jak s domácími hvězdami Vilasem a Clerkem nepěkně cvičí 20letý mladíček. „Bylo tam naprosto šílený prostředí a Ivan je štval maximálně, protože byl naprosto neomylný," vzpomínal Korda.

Lendlovi dnes připomíná čtyřicet let staré události replika salátové mísy, kterou si nechal zhotovit u Mezinárodní tenisové federace. Že jich mohl mít doma i víc, už je jen spekulací, kterou řeší pouze milovníci alternativní sportovní historie.