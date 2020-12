Tenisté Sparty získali po 20 letech extraligový titul

"Hráli jsme jako pravá Sparta," řekl Lukáš Rosol, který ve čtyřhře s Tomášem Macháčem vybojovali vítězný bod, v rozhovoru na Nova Sport 1.

Světová osmička Kvitová do finále nenastoupila kvůli svalovému zranění. "Na tréninku jsem si něco udělala se stehnem, to mě nepustilo na kurt. Je to preventivní, aby se to nezhoršilo," vysvětlila. Celý den však vytrvale fandila.

Petra Kvitová jen fandila.

TK SPARTA PRAHA/Pavel Lebeda

Neúčast Kvitové klub ze Stromovky nemusela mrzet, jelikož všechny ženské zápasy vyhrála. Spartu poslala do vedení z Dubaje rozehraná Kateřina Siniaková, čtrnáctileté vítězce Pardubické juniorky Sáře Bejlek povolila jen dvě hry. "Byl to dobrý a slušně odehraný zápas. Dobře jsem servírovala a tlačila," řekla Siniaková.

Poté se dostal do vedení Prostějov. Sice do dvouher nenastoupil kvůli problémům s rukou při podání Jiří Veselý, ale Ukrajinec Vitalij Sačko si poradil s Lukášem Rosolem 2:1 na sety a David Poljak hladce s Michaelem Vrbenským.

Barbora Strýcová zdolala o osmnáct let mladší Lindu Klimovičovou, i když hodně chybovala. Zlobila se na sebe a házela raketou. "Bojovala jsem sama se sebou. Jsem ráda, že jsem to zvládla, ale utkání to z mé strany nebylo hezké," řekla.

Barbora Strýcová.

Vlastimil Vacek, Právo

Třetí bod Sparty přidal Patrik Rikl, který Dalibora Svrčinu přehrál po boji 6:4 ve třetím setu. "Bylo to vyrovnané, na konci jsem zahrál agresivněji a dotáhl to," řekl jednadvacetiletý syn Davida Rikla, bývalého čtvrtého deblisty světa.

Na 3:3 po dvouhrách srovnal prostějovský Jiří Lehečka, který duel s Tomášem Macháčem rozhodl od stavu 3:5 v první sadě šňůrou devíti her. "Nemůžu jít do prvního servisu. Bolí mě záda a trochu tahá rameno, ale měl jsem šanci a škoda, že jsem nedoservíroval první set," řekl Macháč. "Ze začátku jsem si nemohl zvyknout na změnu jeho servisu, ale pak jsem to zvládl na jedničku," doplnil Lehečka.

Tomáš Macháč.

TK Sparta Praha/Pavel Lebeda

O šampionech rozhodly čtyřhry. Siniaková se Slovenou Viktórií Kužmovou přehrály Bejlek s Klimovičovou a Spartu dělil bod od výhry. Lehečka se Slovákem Igorem Zelenayem ale zdolali 6:4, 6:1 Vrbenského s Riklem a srovnali.

Drama tak rozhodl závěrečný duel. Rosol s Macháčem prohrávali v prvním setu 4:5, ale vzali servis Veselému a tie-break vyhráli 7:5 po prohozu Macháče, který táhl sparťanský pár i ve druhém setu. Za stavu 5:3 měl vítězný míč na raketě Rosol, jenže poslal bekhendový volej do sítě. Napodruhé už se z forhendu nemýlil.

"Chtěli jsme strašně moc vyhrát, možná víc. Hodně jsme to chtěli. S Lukášem nám to parádně sedlo, zvládli jsme koncovku," řekl nadšeně Macháč.

Sparta navázala na československé tituly z let 1970-1974, 1976, 1978, 1980 a novodobý z roku 2000. V minulosti k triumfům pomohly hvězdy jako Martina Navrátilová, Jan Kodeš, Hana Mandlíková či Renata Tomanová.