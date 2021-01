Americký tenista Isner kvůli rodině nepojede na Australian Open

Všichni tenisté budou muset po příjezdu do Austrálie na dva týdny do karantény, během níž budou moci opustit hotelový pokoj jen na pět hodin denně výhradně kvůli tréninku. "Zůstávám doma. Vždycky jsem měl představu, že v této fázi kariéry a života budu cestovat s rodinou," citoval Isnera web Tennis Majors. "Je to zkrátka tak, že nechci být tak dlouho bez rodiny," dodal pětadvacátý hráč světového žebříčku.

Isner během kariéry získal na okruhu ATP 15 titulů ve dvouhře. Na grandslamech je jeho maximem semifinálová účast ve Wimbledonu 2018, v Melbourne nikdy neprošel přes osmifinále.