Je pro mě cizí člověk, říká o tenisové krásce Bouchardové její dvojče

Někdejší světová čtyřka měla báječně rozjetou kariéru, která mohla nyní v jejích 26 letech vrcholit. Jenže kanadská tenistka Eugenie Bouchardová už roky láka spíše jen na svůj atraktivní vzhled než na tenisové umění. Aktuálně 141. hráčka žebříčku WTA se podruhé za sebou neprobojovala do hlavní soutěže Australian Open. Fanoušci se tak jejího startu v Melbourne nedočkají, zato se dočkali dosud málo známých informací z jejího rodinného zázemí.

Bouchardová se na úvod kvalifikace sice snadno vypořádala s Abbie Myersovou, ale ve druhém kole ji po výsledku 6:2, 6:4 v Dubaji vyřadila až 230. hráčka světa Jüe Jüan s Číny.

Svému báječnému roku 2014, kdy si zahrála semifinále Australian Open a French Open a ve Wimbledonu prohrála až v památném finále s Petrou Kvitovou, tak zatím dál zůstává na hony vzdálená.

Po letech výkonnostního úpadku to není pro většinu fanoušků asi žádné překvapení. To naopak způsobila slova její sestry, dvojčete Béatrice Bouchardové.

„Je to vtipné. Ale znám lépe prodavače v zelenině než svoji sestru a dvojče. Je to šílené. V podstatě je to pro mě cizí člověk,“ svěřila se nedávno o šest minut starší sestra známé tenistky.

Rodina se totiž po rozvodu rodičů rozdělila, když bylo oběma dívkám 10 let. Eugenie zůstala především s matkou, zatímco Béatrice a další sourozenci Charlotte a William vyrůstali s otcem.

„Situace způsobila ve vztazích mezi námi obrovské problémy. A to přetrvává v podstatě dodnes. S Genie se vidíme tak dvakrát v roce,“ přiznala Béatrice.

Zároveň dodala, že úspěchy a sláva její sestry jí přinášely v životě jen neustálé nepříjemné srovnávání a také údiv okolí, že se sestrou nikdy v jejích slavných chvílích nebyla.

„Lidé si říkají, že určitě se sestrou objíždím svět, že mě všude vezme. Ne, moje sestra mě nikdy nikam nevzala. Když jsem ji chtěla vidět hrát ve Wimbledonu, tak řekla: Ok, kup si letenku, přileť a zaplať si lístek,“ posteskla si.