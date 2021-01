Tenistka Strýcová je v Austrálii také v přísné karanténě. Trénuje v pokoji

Barbora Strýcová je stejně jako Tomáš Macháč a dalších nejméně sedm desítek tenistů ve čtrnáctidenní striktní karanténě bez možnosti tréninku. Cestou do Melbourne totiž byla v letadle s člověkem, který měl po příletu pozitivní test na koronavirus. Informaci přinesl Radiožurnál.

"Jsou to jejich pravidla, byli pět měsíců v úplném lockdownu, takže chápu, že se bojí, abychom jim sem nic nepřitáhli," řekla světová deblová osmička. Před příletem ale o možnosti karantény bez tréninky nevěděla. "Poslední slovo nemá Tennis Australia, ale australské ministerstvo zdravotnictví. Můžou to změnit ze dne na den a tohle pravidlo změnili, když tam byl jeden pozitivní. A to ani nebyl hráč."

Před Australian Open proto stráví čtrnáct dnů na hotelovém pokoji. První grandslam sezony začne 8. února. "Bude to těžké po čtrnácti dnech vyjít a hrát největší turnaj, co máme, a být v nejlepší formě. To prostě nebudu, ale kdo ví, nemůžu propadat panice. Tenis hraju hrozně dlouho a za tu dobu ho hrát nezapomenu," řekla.

Na pokoji si složila rotoped a pokusí se alespoň částečně udržovat v kondici. "Mám naplánován na ráno trénink, pak si dám oběd, pak se koukám na seriály, filmy, čtu si, píšu si a takové věci. Odpoledne si udělám ještě jeden trénink, ať mám dva za den. Pak ten den už uteče, usnu a snažím se to brát tak, jak to je," řekla Strýcová.

"Nezbývá než věřit, že po čtrnácti dnech půjdeme ven a budeme se moct normálně pohybovat, kde budeme chtít. To je to, co mě drží nejvíce nad vodou," dodala.

Nejlepších českých hráčů ve dvouhře Karolíny Plíškové, Petry Kvitové či Jiřího Veselého se přísnější verze karantény netýká. Měli by proto mít možnost každý den maximálně na pět hodin opustit hotel a věnovat se tréninku na kurtech.

Po karanténě jsou v plánu v týdnu před Australian Open ještě turnaje okruhů WTA i ATP, na kterých budou mít hráči šanci se rozehrát.

