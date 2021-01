Přísná karanténa před Australian Open by mohla být zmírněna

Dobrá zpráva pro tenisty a tenistky chystající se na start Australian Open. Vláda státu Victoria uvažuje, že za určitých okolností by hráčům mohla být zmírněna přísná karanténa a bylo by jim umožněno trénovat. Úřady to oznámily spolu se zveřejněním tří nových případů nákazy covid-19 mezi účastníky prvního grandslamu sezony.