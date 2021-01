Nejmladší, nejlepší. Linda Fruhvirtová a spol. vládnou. Jak si v jejich věku vedly Kvitová či Plíšková?

Vstup do nového roku 2021, ve kterém má teprve patnáctiletá hvězdička Linda Fruhvirtová potvrdit roli jednoho z největších českých talentů, vyšel dokonale. Na svém prvním turnaji v nové sezoně došla až do finále, když cestou porážela i o pět set míst lépe postavené soupeřky. V současné době jí patří 579. pozice světa, žádná jiná mladší tenistka se před ní v žebříčku nevyskytuje.

Sestry Linda a Brenda Fruhvirtovy. České tenisové drahokamy, které už ve svých patnácti, v případě Brendy dokonce třinácti, letech zaujaly tenisovou veřejnost. Své předpoklady potvrdila starší z obou sester Linda na nedávno skončeném halovém podniku v Hamburku, kde se probila až do finále. Do turnaje přitom vstupovala z pozice 752. hráčky světa, postupně však vyřadila čtyři soupeřky, které měly až o pětset míst lepší postavení v žebříčku.

Hned v prvním kole se o tom přesvědčila Ruska Lansereová, 261. hráčka světa, která na patnáctiletou Fruhvirtovou uhrála pět her. O kolo dál dopadla ještě hůře Američanka Halbauerová, která navzdory o 440 míst lepšímu rankingu vymodlila dokonce jen tři gamy. Jízdu vítězky prestižního Orange Bowl tak zastavila ve finále až Číňanka Čang.

Finálová účast tak Lindu Fruhvirtovou vystřelila žebříčkem na 579. pozici, což mimo jiné znamená i fakt, že před ní není žádná jiná mladší hráčka. Jen pro zajímavost. Druhou nemladší tenistkou na žebříčku WTA je další Češka také patnáctiletá Lucie Havlíčková, v současné době 787. hráčka světa.

Linda Fruhvirtová má před sebou velkou budoucnost

Tenistky budoucnosti

„Brenda a Linda jsou zázračné, neskutečné holky. Mají obrovský potenciál, budou to hvězdy budoucnosti," říkala nedávno o sestrách Fruhvirtových bývalá jedenáctá hráčka světa Francouzka Alizé Cornetová.

Zvlášť pak vyzdvihla výkony teprve třináctileté Brendy. "Na třináctiletou tenistku předvádí neskutečné výkony. Má před sebou zářivou budoucnost, tím jsem si jistá. Nemůžu se dočkat, až ji uvidíme za tři čtyři nebo pět let. Bude neskutečná," klaní se mladé Češce.

Veliké naděje českého tenisu zleva Brenda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová

Zajímavé srovnání pak přináší pohled do historie na výkony největších současných hvězd českého tenisu. Ve věku patnácti let se na žebříčku do 1000. místa pohybovaly jen Karolína Plíšková, která byla kolem 730. místa a její dvojče Kristýna (cca 860. pozice).

Dvojnásobnou grandslamovou šampionku Petru Kvitovou žebříček poprvé zaznamenal v jejích šestnácti letech na 773. příčce, Markéta Vondroušová také v 16 letech byla zhruba 400. hráčkou světa. Nejlépe se vedlo Strýcové, která se po šestnáctých narozeninách držela kolem 220. místa.