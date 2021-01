Strýcová odpočítává poslední dny tvrdé karantény. Podruhé už bych to asi zažít nechtěla

Už to světlo na konci tunelu před sebou vidíte?

Ale jo (povzdechne si). I když dny se teď dost vlečou. Někdy mi připadá, že čas stojí. Řekla jsem si ale, že to nebudu hrotit. V pátek je naštěstí konec.

Z Austrálie chodily zprávy, že by vám tvrdou karanténu mohli zkrátit. Nebylo to ve hře?

Četla jsem to, ale musíme dodržet dva týdny. Lidi z Australian Open se nám snaží všemožně pomáhat, jenomže v našem letadle, bohužel, byli nakažení pasažéři, tak se musí všechno dodržet podle předpisů.

Neměla jste obavy z testů, když s vámi cestoval i nakažený kouč Bianky Andreescuové Sylvain Bruneau?

Měla. Když jsme jeli společně autobusem z Dubaje do Abú Zabí, tak seděl přímo za mnou. Zatím jsem ale podstoupila 12 negativních testů a cítím se dobře.

Zažila jste to už někdy v minulosti, třeba po zranění, že jste dva týdny nemohla ven?

Nikdy touto formou, že bych si ani nemohla otevřít okno. Když je člověk po operaci, tak je doma, ale může alespoň na balkon.

Řada hráčů podle vyjádření na sociálních sítích nese izolaci dost těžce, zatímco vy se ke karanténě snažíte přistupovat pozitivně. Krize se nedostavila?

Hodinu po tom, co nám řekli, že musíme do tvrdé karantény bez možnosti tréninku, jsem určitě nejásala. Ale řekla jsem si, že nebudu naštvaná a smutná. To by nešlo, abych jen dva týdny koukala na televizi. Beru to tak, že Australané nás pozvali, řada jejich občanů se přitom do země nemůže vrátit, protože nejdřív musí projít měsíční karanténou. Takže já tady nebudu sedět a nadávat. Spoustě lidí je úplně jedno, že tu jsou nějací tenisti, kteří si stěžují. Musíme se přizpůsobit podmínkám.

Vytvořila jste si rozvrh dne, aby měl nějaký řád?

Přesně tak. Snažím se, aby den měl nějakou formu. Vstanu v devět, nasnídám se, jedna kávička, někdy dvě... Do 12 hodin ale hodinu a půl cvičím. Mezitím nám volají organizátoři s informacemi. Kolem čtvrté mám teda siestu (směje se). Pak ale ještě půlhodinky trénuju.

Na rotopedu, který jste si sama sestavila?

Některé hráčky už ho měly na pokoji složený, takže jsem to urgovala. Kvůli karanténě mi nechali krabici za dveřmi a já to složila. To nebyl problém.

Jako čtenářka jste si určitě přibalila na cesty i nějakou knihu.

Jéé, čtenářka... To kdyby slyšela máma, tak by měla radost. Pravda je, že jsem přečetla pár stránek a spíš na Netflixu koukám na španělský seriál La casa de papel (Papírový dům). Jsem u toho příšerně nervózní, je tam strašně moc zvratů. Občas to musím i posunout a volám si s kamarádkou, jak to dopadne.

Někteří hráči si stěžovali na kvalitu hotelového jídla. Máte taky výhrady?

My si můžeme objednat i z Uber Eats, ale já to nevyužívám, protože mně tady strašně chutná. Dokonce jsem si teď objednala z recepce druhou porci večeře... Trhané hovězí s rýží a oříšky na asijský způsob. Vynikající!

Raketu někdy berete do ruky?

Jestli jsem si pinkla o zeď 200 volejů, tak je to moc. Ale rakety tady na mě koukají z rohu pokoje. Jsou pěkně čisté.

Jste v kontaktu s některou z hráček, která pobyt v karanténě nese vyloženě špatně?

Nevím o nikom. Kdyby se ale něco takového dělo, tak by to asi dotyčná nehlásila do světa. Pořadatelé ale ani tohle nepodceňují, nabízejí psychologickou pomoc, aby se hráčky nepropadly do deprese. Když jsme natáčely s Bárou Krejčíkovou a Katkou Siniakovou podcast, tak jsme se shodly, že už to prostě doklepeme. Co ale vím, tak problém mají někteří trenéři - kuřáci. Pro ně je dvoutýdenní izolace martyrium.

Váš hotel Grand Hyatt je kousek od melbournského tenisového areálu. Nevidíte z okna na kurty? To by bylo trochu mučení.

Naštěstí ne. Já koukám na řeku a město. Ale jsou i hráči, kteří areál z okna vidí...

Největší hvězdy dostaly možnost přesunout se do Adelaide, kde mají na tuto dobu vyloženě luxusní podmínky. Přijde vám to vůči ostatním spravedlivé?

Nejdřív jsem si říkala, že je to přes čáru. Když my jsme tady zavření a oni si mohou s sebou přivést, koho chtějí. Kdyby to aspoň nedávali na sociální sítě... Ale na druhou stranu jsou to hvězdy, makaly na tom, aby se dostaly na špici, tak si lepší podmínky asi zaslouží. Teď už se tím nezabývám, je mi to jedno.

Platí informace, že by hráče a hráčky, kteří prošli tvrdou karanténou, měli pořadatelé nějak zvýhodnit? Ať už termíny tréninků, nebo zápasy v časech, kdy není takové vedro?

Myslím, že na to máme nárok a každý z těch, co mohli v Austrálii trénovat, to pochopí, že potřebujeme dva tři dny kurty jen pro sebe. Jeden přípravný turnaj by měl být taky jen pro ty, co byli v tvrdé karanténě. A pak se uvidí, jak to bude vypadat dál při Australian Open.

Můžou vás zhoršené podmínky přípravy i v něčem nabudit?

Nedokážu na to moc odpovědět. Mojí prioritou je dostat se do normálu, protože pro sportovce jsou dva týdny bez pořádného tréninku velikánský problém. Dva dny tady teď bylo strašné vedro a až vyjdeme ven, tak to pro tělo bude hrozný náraz. Beru těch 14 dnů jako velkou zkušenost, ale podruhé už bych to zažít nechtěla!