TENIS ONLINE: Muchová bojuje na Australian Open s Mertensovou o čtvrtfinále

Poslední česká zástupkyně ve dvouhře na Australian Open jde do akce. Tenistka Karolína Muchová si v pondělí na Australian Open zahraje o postup do čtvrtfinále, kterým by vyrovnala své grandslamové maximum z Wimbledonu 2019. Češka se ve 4. kole utká s Belgičankou Elise Mertensovou. Jejich duel začal v aréně Margaret Courtové v 8:00 SEČ a sledovat jej můžete v podrobné online reportáži na Sport.cz.