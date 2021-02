Jako tým ze třetí ligy... Šok je slabé slovo. Ruský tenisový tovaryš vyzve mistra

Kde se tady vzal? A proč mu to trvalo tak dlouho? Senzace je slabé slovo. Sedmadvacetiletý Rus Aslan Karacev hraje v Melbourne svůj první grandslam v životě. A přesto na něm postoupil do semifinále, kde se ve čtvrtek utká se světovou jedničkou Novakem Djokovičem!

Tenisové dějiny už zaznamenaly několik pohádek, jak chudý tovaryš ke štěstí přišel, ale že by někdo při grandslamové premiéře pronikl až mezi nejlepší čtyřku? To tady ještě nebylo.

„Paráda. Jestli jsem překvapený? Snažím se nedávat to najevo," prohlásil až 114. hráč světového žebříčku, který na Australian Open vyřadil turnajovou osmičku Argentince Schwartzmana, dvacítku Kanaďana Augera-Aliassimea a ve čtvrtfinále i osmnáctku Bulhara Dimitrova, jehož výkon ovšem limitovalo zranění.

„Jako by ve fotbale zazářil klub ze třetí anglické ligy," hledal srovnání legendární Andre Agassi. „Jenže ten kluk hraje na top 20," poznamenal další bývalý americký tenista Brad Gilbert.

Aslan Karacev postoupil při grandslamovém debutu do semifinále Australian Open

Kelly Defina, Reuters

Karacev se ve třech letech s rodiči přestěhoval do Izraele, ve 14 se vrátil do Ruska, ale na mimořádnou tenisovou kariéru to tedy nevypadalo. V letech 2015-16 se bezvýsledně snažil projít grandslamovými kvalifikacemi, loni to zkoušel jen na French Open. Neuspěl. K nalezení formy mu ale pomohly i letní turnaje v Česku. V srpnu vyhrál v Praze, na začátku září v Ostravě.

„Nemám moc rád dlouhé výměny a běhání za základní lajnou. Hraju agresivně," ujistil Karacev, který se ve virtuálním světovém žebříčku posunul o 72 míst na 42. pozici.

„V tom je krása tenisu," zasnil se Gilbert. Ve čtvrtek ji ruský tenisový tovaryš může ukázat i proti mistru Djokovičovi.