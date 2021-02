Bez Plíškové a Kvitové by se posun dalších českých hráček nekonal, tvrdí tenisová legenda

Jan Kukal je přesvědčen o tom, že za progresem Markéty Vondroušové a Karolíny Muchové stojí i výkony nejlepších českých hráček současnosti Karolíny Plíškové a Petry Kvitové.

"Výkonnostní posun Vondroušové s Muchovou je i zásluhou těch dvou tenistek z první desítky Kvitové a Plíškové. Že jim to nevyšlo, bych ale nepovažoval za žádné střídání stráží. Kvitová chytila na kurtu víc jak 50 stupňů tepla, což se v Melbourne běžně stává, že tam jsou denně dvacetistupňové teplotní rozdíly. Čekám, kde prorazí, protože pracuje opravdu dobře. Plíšková by potřebovala zápasový rytmus, nemá tu výkonnost, kterou mívala, ale já si myslím, že s novým koučem se může spravit. Zmínil bych i Bouzkovou, která po vypadnutí v prvním kole grandslamu hned postoupila do finále na Phillip Island a porazila i hráčku první desítky Andreescuovou. Bez Plíškové a Kvitové by se ale posun dalších českých hráček nekonal. Teď mají na první desítku čtyři, to je nebývalé."

Česká tenistka Petra Kvitová v akci během grandslamového Australian Open.

Kelly Defina, Reuters

O progresu Muchové

"Nejvíc si cením jejího vítězství nad Mertensovou, která vyhrála už turnaj před Australian Open a pak se Sabalenkovou získala suverénně i titul v deblu. Občas je snazší překvapit hráčku, jako je Bartyová, která je sice světová jednička, ale měla špatný den. Pro Muchovou bylo štěstí, že na tento zápas nemohli diváci, protože by domácí hráčce určitě pomohli. Více jak 40 let neovládla Melbourne Australanka. Bartyová formu měla, ale předtím jedenáct měsíců nehrála...

Jinak Muchová měla na finále, škoda... Technicky je fantasticky vyzbrojená, umí všecko, může hrát celodvorcový tenis a hraje výborně i na síti, k tomu má dobré podání. Rezervy jsou v kondici. Správně měla s sebou kondičního kouče a spolupracuje i s psychologem, nepoloží se, to je její silná stránka. Takže je na nejlepší cestě se zvednout. Kdyby zrychlila přechod na síť, kde hraje výborně voleje a dostávala se blíž k síti, tak je to hráčka na top 5.

Ve vývoji děvčat hrají důležitou roli rodiče, kteří umějí ty holky zvednout. Sleduju i fotbalisty Slovácka, kterým se hodně daří. Asistentem je tam otec Muchové a i když se to nezdá, tak jí to taky může pomáhat."

Karolína Muchová se do finále Australian Open neprobojovala

sntv

O japonském stroji

"Ósakaová má ráda riziko. A když jí to vychází, tak je nehratelná. Ve 4. kole s Muguruzaovou utekla hrobníkovi z lopaty, když ve třetím setu prohrávala 3:5 a 15:40. Ale pak už Španělka nedostala vůbec šanci. Jak jí to začne padat, tak je to stroj. Na antuce to není její povrch, v Americe se to nemá kde naučit a na trávě si Ósakaová taky moc nevěří. Ale čtyři vyhrané grandslamy v jejím podání, to už je hodně. Na tvrdém povrchu to je suverénní jednička, dobře se na ni dívá a je velice sympatická."

Japonka Naomi Ósakaová si na Australian Open zahraje o titul

sntv

O mužské trojici šampionů

"V historii tenisu takoví tři hráči jako jsou Federer, Nadal a Djokovič, v jedné generaci nebyli, a je strašně těžké se přes ně dostat. Medveděv měl obrovskou sérii, jenže narazil na Djokoviče, který mu ukázal, že ještě nevyklízí pole. Já mám dojem, že Federer stále není bez šance na Wimbledonu. Ze všech současných hráčů je nejlepší právě na trávě. Jestli se fyzicky dá dohromady, tak to ti tři nebudou lehce pouštět. Djokovič si udělal obývák v Austrálii, Nadal v Paříži, kde vyhrál třináctkrát. A je to smůla pro ostatní, že v této generaci s těmi třemi giganty musí hrát.

Nejvíc to odnesl Berdych, jeden z nejlepších hráčů všech dob, který nevyhrál žádný grandslam. Měl prostě na tuhle generaci smůlu. Ti tři dali jen výjimečně někomu líznout. Loni na US Open Djokovič trefil rozhodčí, byl diskvalifikován. Nadal tam nebyl, a to byl dáreček Thiemovi. Ale v kompletní sestavě, až nastoupí tahle velká trojka ve Wimbledonu, zase to nebudou mít lehké ani ti, co se jim nejvíc přiblížili: Medveděv, Tsitsipas, Thiem. Pro světový tenis je úžasné, že se ti třicátníci drží.

Sestřih finálového zápasu Australian Open Djokovič - Medveděv

sntv

O Djokovičově proměně

Zásadním momentem bylo, když kvůli nařízení o zákazu vstupu diváků, vyklízeli před půlnocí hlediště při zápasu s Fritzem. Djokovič měl ohromné problémy s břišním svalem, ale byla tam půlhodinová pauza a jemu mu to moc pomohlo. I takový šampion někdy potřebuje kus štěstí. První týden se ještě trápil, ale v závěru turnaje se s ním prakticky nedalo hrát. Medveděvovi ve finále odešel první servis. Viděl jsem pár zápasů, kdy dával dvě tři esa za game, ale tady mu to nepadalo. A taky byl na něj tlak úžasného Djokovičova returnu.

O organizaci turnaje

Psalo se o tom, jak to mají těžké hráči, kteří nemůžou dva týdny trénovat. Souhlasím, ale Australani zaslouží pochvalu, jak to všechno dali dohromady. Byl to fantastický turnaj, i díky tomu, že na něj pustili diváky a mohli jsem vidět, jak by to mohlo vypadat i na jiných akcích. Ale asi až na podzim...