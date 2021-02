Sklenička na oslavu a dopingová přepadovka. Muchová musí po Austrálii léčit natržený sval

S natrženým břišním svalem hrál i vítěz mužské dvouhry Novak Djokovič. Jak jste se s tímhle problémem vyrovnávala vy?

U mě je ta trhlina v břišním svalu ještě větší. Djokovič ji má na pravé straně, já na levé. Hodně hráčů mělo zalepená břicha a skrečovalo kvůli tomu zápasy. Karanténa tomu moc nepomohla, když jen ležíte, tak je ten sval takový vypnutý.

Jak to teď budete řešit?

Už jsem byla na vyšetření v Austrálii. Po třech dnech a dlouhém letu jsem to jela hned zkontrolovat i u lékařů tady doma. A překvapivě se to docela zlepšilo. Ale párkrát jsem to už měla, což není dobrý, tak to musím doléčit na 100 procent.

Karolína Muchová se do finále Australian Open neprobojovala.

sntv

Co jste zatím po příletu domů stihla?

Kromě vyšetření jsem si vyzvedla pár věcí z bytu v Praze a v pondělí večer jsem hned jela do Olomouce. Mamka mi upekla dort, na kterém mi nechala různé indicie, které jsem ale nepochopila (směje se). Dali jsme si s rodinou skleničku, ale byla jsem hodně unavená, vytuhla jsem v 8 večer a spala do pěti do rána. A pak mě ještě přepadla dopingová kontrola...

Budete si teď vzhledem k obtížím s břichem upravovat program?

Dauhá nestihnu a asi ani Dubaj. Ale tam jsem pořád přihlášená a uvidíme, jak rychle se to bude hojit. Na Miami (od 23. března) bych mohla být zdravotně ready.

Užírá vás ještě fakt, že jste měla tak blízko k finále grandslamu?

Nejvíc v emocích jsem byla po zápase (s Bradyovou). Mám chvilky, kdy si vzpomenu a mrzí mě, že to nedopadlo, ale neužírám se tím. Snažím se být pozitivní. Možná bych vzhledem k těm problémům se svalem na finále ani nemohla nastoupit.

Sestřih čtvrtfinálového zápasu Australian Open Muchová - Bartyová

sntv

Kromě superlativů směrem k vašim výkonům někteří experti vidí jako vaši slabinu fyzičku. Souhlasíte?

Už před turnajem jsem měla potíže s břichem, a když do toho jdete s tím, že se nemůžete opřít o servis, což je jeden z hlavních bodů mé hry, tak vám to nepřidá. Cesta do finále je hrozně těžká pro všechny a je to nápor i na psychiku. Pak je to o tom vydolovat ze sebe zbytky sil.

V čem se nejvíc chcete zlepšovat?

Tím, že jsem měla problémy s podáním, tak jsem tomu přizpůsobila return a v něm jsem se zlepšila. Určitě můžu vyladit kondici, ale i další věci: bekhend, taktiku. Ale s tím, co jsem z tréninku převedla do zápasů, tak to byl kus dobré práce. Kdybych té cestě nevěřila, tak po ní nejdu. Mám u sebe lidi, kteří mi ukazují správný směr.

Momentálně jste 22. na světě. Ale spousta lidí tvrdí, že máte hru na top 5. Je to váš cíl?

Tím, jak jde čas, se cíle mění. Chci samozřejmě stoupat žebříčkem, ale bereme to krok za krokem. Teď jsem 22., takže budeme pracovat na tom, abych byla top 20. Ale jasné je, že vyhrát grandslam bych chtěla.