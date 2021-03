Frustrace a vztek! Tenisová hvězda neunesla selhání, jak to dopadlo?

Prásk, prásk. A bylo po raketě. Třiatřicetiletý Andy Murray, trojnásobný grandslamový vítěz, se na kurtu pořádně vztekal. Rozlítilo ho, když během jedenácté hry úvodního setu bitvy 2. kola turnaje v Rotterdamu se světovou osmičkou Rusem Rubljovem ztratil dva fiftýny poté, co zkazil čtyři podání v řadě. „Byl jsem tak nepřipravený,“ nadával si Skot. Odnesla to jeho raketa a hvězda za to od sudího vyfasovala napomenutí. Utkání Murray ztratil poměrem 5:7, 2:6.

Murray, který loni na okruhu ATP odehrál jen sedm zápasů a v této sezoně přišel kvůli nákaze koronavirem o start na Australian Open, musel překousnout další zklamání. V únoru se sice na challengeru v italské Bielle dostal až do finále, jenže tam prohrál s Ukrajincem Iljou Marčenkem. Následně na turnaji ATP v Montpellieru vypadl v prvním kole s Jegorem Gerasimovem z Běloruska.

Skotský tenista, kterému po opakované operaci kyčle aktuálně patří až 123. místo, slavil při návratu na okruh ATP první výhru od srpna až v pondělí. To v Rotterdamu zdolal po třísetové bitvě Nizozemce Robina Haase. Jenže tím radost skončila, další utkání už opět prohrál a nesl to hodně těžce.

„Zkazil jsem to. Kdybych ty chyby neudělal, pravděpodobně bych vyhrál první set. Nejsem zvyklý dělat chyby v tak důležitých momentech. Je to frustrující, sráží mě to psychicky,“ ulevil si po utkání zklamaný Murray.

Britský tenista Andy Murray si vztek a frustraci vyléčil tím, že rozbil na turnaji v Rotterdamu raketu.

Peter Dejong, ČTK/AP

Po zmíněném zkratu na podání ztratil jedenáctou hru první sady. Při následném podání soupeře nevyužil dvě možnosti vyrovnat a set ztratil poměrem 5:7. „První set jsem doslova vyhodil. To mě pak ovlivnilo ve druhém setu,“ věděl Skot, že s nabouranou psychikou už neměl v dalším průběhu nárok na úspěch.

Přitom o kolo dříve zvládl v utkání těžkou chvíli, když v rozhodujícím setu s Haasem prohrával už 0:3. Murray měl jasno, proč tentokrát klíčové míče neuhrál. „V rozhodujících chvílích jsem nehrál dobře,“ prozradil vítěz 46 turnajů ATP s tím, že když nastoupí proti jednomu z nejlepších hráčů světa, kterým Rus Rubljov je, nemůže si prostě podobná zaváhání dovolit.

Ruský tenista Andrej Rubljov zápas druhého kola na turnaji v Rotterdamu zvládl, pakovat se musel po prohře 0:2 na sety Andy Murray.

Peter Dejong, ČTK/AP

Murray má jako hlavní cíl pro sezonu návrat na Wimbledon, kde už čtyři roky nehrál. Stále kvůli tomu prodlužuje kariéru, i když po každé porážce vnímá, že mu kritičtí fandové dávají najevo, aby už ukončil kariéru a tím i trápení po porážkách. „V každém zápase mám pak pocit, že jakmile vstoupím na kurt, bojuji o pokračování kariéry. Je to dobrá motivace, ale také tlak navíc,“ přiznal Murray. „Člověk přece jen trochu pochybuje a do toho hraju s kovovou kyčlí, což je náročné. Je to všechno výzva, ale jsem na to připraven,“ dodal.