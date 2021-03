Kvitová - Pegulaová 6:4, 6:4 Fantastický obrat! Česká bojovnice zdolala americkou soupeřku a zahraje si o titul

Parádní zápas odehrála v semifinále turnaje v Dauhá česká tenistka Petra Kvitová, když si poradila s Američankou Jessicou Pegulaovou po setech dvakrát 6:4. Kvitová přitom ve druhém setu prohrávala už 0:3, set však stihla otočit a raduje se z postupu do finále. V něm se utká se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou, která do boje o titul postoupila bez boje poté, co jí zápas vzdala Viktoria Azarenková.