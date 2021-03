Jsem zpět! Federer hlásí comeback, v Dauhá už pilně trénoval

Operace kolena, táhnoucí se rekonvalescence a samozřejmě pandemie koronaviru. To vše stálo za dlouhou pauzou dvacetinásobné grandslamové superstar světového tenisu Rogera Federera.

Původně plánovaný návrat na letošním Australian Open ještě nevyšel, druhému pokusu v katarském Dauhá však už nic nestojí v cestě. Roger Federer, kterému díky zmrazeném žebříčku ATP stále patří šestá pozice, se natěšeným fanouškům poprvé představí ve středu ve druhém kole, kde bude jeho soupeřem lepší z dvojice Chardy - Evans.

Slavný Roger Federer chystá velký návrat

Dita Alangkara, ČTK/AP

Švýcar se širší veřejnosti poprvé ukázal v sobotu, trénoval před zraky kamer na jednom z dvorců v Dauhá. A i když mu chladné a větrné podmínky dvakrát nenahrávaly, na dobré pohodě trojnásobného vítěze turnaje to nic změnit nemohlo. K té mu pomáhali jeho trenéři Severin Lüthi, Ivan Ljubičič a fyzioterapeut Danile Troxler.

"Jsem šťastný, že můžu být znovu na kurtu. Těšil jsem se na tenis, ale i na všechno okolo, co k našemu sportu patří. Uvidíme, jak to půjde. Nevím přesně, co od sebe můžu očekávat, ale věřím, že to bude v pořádku," říkal šampion.

Federer se na turnaji pyšní vedle vzpomínaných třech triumfů vynikající zápasovou bilancí šestadvaceti výher a pouhých tří porážek. Naposledy si však zde zahrál před dlouhými devíti lety, tehdy ve finále podlehl Jo-Wilfriedu Tsongovi.

Turnaj v katarském Dauhá startuje dnes, finále je na programu v sobotu.